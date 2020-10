Omar Montes opina sobre el chat de Cantora, Ainhoa Arteta y el Among Us en ‘Respondiendo comentarios’

Aunque haya pasado casi un mes desde que Omar Montes y Rvfv lanzaran No puedo amar, seguimos hablando del tema. Los artistas dieron mucho que hablar tras que se filtraran unas imágenes de una supuesta pelea en la que se veía el rostro de Montes ensangrentado. Las críticas no tardaron en llegar. Lo que no sabíamos en aquel momento es que se trataban de las imágenes del rodaje del videoclip de la canción.

El sencillo estuvo en número 1 de las tendencias de Youtube España durante tres días y el videoclip se lleno de comentarios (tanto positivos como negativos). Ahora, el cantante se ha enfrentado cara a cara a todas esas respuestas.

Omar habla sobre cómo engañó a toda España para promocionar el tema. También nos cuenta su primera vez en el Among Us, si va a haber remix con Ainhoa Arteta o si sigue en el chat de Cantora. Y es que los comentarios del vídeo dan para mucho. ¡Dale al play y conoce un poco mejor a Omar Montes en Respondiendo comentarios!