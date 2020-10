Miguel Gane, el instapoeta que se pregunta quién es esa Rosalía y todo por una cuestión de sexo

Seguramente habrá fruncido el ceño cuando ha leído en el titular la palabra instapoeta y es que, aunque las redes le han ayudado a dar visibilidad y difusión a sus poemas, Miguel Gane las considera solo un medio, no un fin. De hecho, tiene ya publicados cuatro libros, el último, La piel en los labios, el libro de poesía más vendido en España. Celebs como Sara Carbonero o Carme Chaparro ya han compartido su trabajo.

Una colección de poemas que nos sumerge en una relación de amor intenso que no tiene un final feliz pero sí muchos momentos de pasión carnal. Y entre sus versos hay mucha melodía porque la música juega un papel importante en su vida.

Todavía no ha compuesto ninguna canción, pero no lo descarta y justo cuando descuelga el teléfono para charlar un rato con nosotros, se escucha de fondo una de las últimas canciones de un grupo que le apasiona.

Hay música en tu último poemario, ¿qué papel juega en tu vida?

Importantísimo, precisamente cuando me has llamado estaba terminando de escuchar el último disco de Vetusta Morla que me lo regalaron en vinilo. Un artista como es Luis Brea que no es muy conocido como otros del mismo género, pero a mí me parece uno de los mejores artistas del país. Las canciones de Luis Brea casi que se huele ese enfoque, ese repertorio, a lo largo de este poemario. Está escrito con música de Nacho Vegas, de Viva Suecia… bastantes grupos que vamos escuchando y compartiendo. Hago muchas referencias a esas músicas.

Mencionabas Vetusta Morla y justo Guille Galván acaba de publicar también poemario, ¿lo has leído?

Maravilla. Todavía no. Lo tengo comprado, me tiene que llegar a casa estos días. Vetusta es un grupo al que admiro y respeto y es un ejemplo a la hora de escribir canciones y darles el toque y el enfoque. Ojalá algún día escribir algún poema la mitad de bueno que una canción que haya escrito Guille Galván para Vestusta Morla.

“La música que escuchas habla por ti”, ¿qué música escuchas?

Voy por grupos y ahora estoy obsesionado con Cigarettes After Sex, me parece un grupo espectacular y es lo que llevo escuchando la última semana. También he escuchado un montón las dos últimas semanas a Juancho Marqués, me parece un tipo espectacular. Estoy escuchando un montón también a una chica que se llama Babi. Me la enseñó mi editora hace poco, no la conocía, y la he escuchado bastante. Tiene cuatro o cinco canciones que escucho en bucle. También he vuelto a escuchar a Viva Suecia, estaba en guerra con ellos estos meses, pero más por tema emotivo y no me apetecía escucharlos y he vuelto a escucharlos un montón. Y, a lo mejor, cuando vuelvo a escribir, por las noches tontas cuando empiezo a tantear, me pongo un poco de jazz, Chat Baker, por ejemplo, que me acompaña y me mete en ese estado de ánimo.

“Lo mejor de mí son mis canciones favoritas”, ¿tienes alguna de esas a la que siempre vuelves?

Sí. Mil razones de Luis Brea es una de esas canciones que uno siempre termina por escuchar y es como si fuera la primera vez y, precisamente, creo que de eso trata la música, de que cada vez que escuchas una canción, disfrutarla como si fuera la primera vez y creo que esas canciones te van a acompañar años y años de tu vida. Yo le digo a todo el mundo que la escuche porque me parece bestial.

“¿Quién es esa tal Rosalía?”. Mucho te ciega el amor para llegar a hacerte esa pregunta, ¿no?

Sí, sí… ese poema fíjate que digo que creo que nada existe, ni siquiera Rosa Montero que es mi autora de cabecera. Hago referencia a esos momentos en que la otra persona te dice ‘vamos a la cama’ y se te olvida todo y se te nubla la vista. ¿Quién soy yo para decirte a ti cualquier cosa? Adelante.

“Cuando no sepas cómo decírmelo, envíame una canción”, ¿has encontrado una apropiada para cada momento?

Encontré una apropiada para muchas fases de este poemario. Tenía la suerte de poder hablar y decir las cosas, yo no las ocultaba, supongo que influirá que siempre estoy en ese borde de exponer los sentimientos sin ningún problema. Pero tengo que entender que hay otras personas que no saben hacerlo. Era mi petición directa y casi de auxilio… “cuando no sepas cómo decírmelo, envíame una canción”. Yo tenía muchas canciones, pero creo que ella tenía más. Ella era la que me enseñaba mucha música.

¿Alguna vez te has planteado componer alguna canción?

Me he planteado varias veces componer una canción, tristemente creo que soy incapaz, no sé ni por dónde empezar.

Pues tienes más ventaja que muchos…

Sí pero como siempre lo he dejado en el aire y el otro día hablaba con Ainoa Buitrago ‘a ver si nos metemos un día e intentamos escribir algo’, pero para mí suponía un reto y yo decía, ‘ojalá’. Es algo que me encantaría y es uno de esos proyectos que tienes a futuro y que ojalá algún día pueda hacer. Me gustaría escribir para un montón de artistas de este país.

¿Para quién por ejemplo?

Fíjate, me gustaría escribir una canción para Manuel Carrasco, creo que es un tío que tiene una voz espectacular. Es probable que no lo haga nunca o me cueste un montón. También me gustaría trabajar con Luis Brea, me encantaría. Con Vanesa Martín, es una artistaza, me encantaría escribir para o con… te podría hacer una lista de 50 o 60.