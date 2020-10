Ariana Grande y Jennifer Hudson podrían acompañar a Mariah Carey en su nuevo himno navideño

Si hay una protagonista indiscutible de la Navidad a título mundial, esa es Mariah Carey. Gracias a su hit navideño All I Want For Christmas Is You, cada diciembre vuelve a las listas de reproducción de todo el mundo para poner el espíritu navideño a tope a todo aquel que la escuche.

Ahora, una publicación en sus redes sociales parece indicar que habrá nuevo material para este año. Aunque aún no ha pasado ni Halloween, parece que la neoyorquina ya está preparando algo nuevo para este final de 2020. Aparentemente, un vídeo musical.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido el set, sino el backstage. Tres sillas con unas misterioras iniciales han hecho saltar todas las alarmas:

Ver esta publicación en Instagram 🎄 Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey) el 9 Oct, 2020 a las 12:36 PDT

Sabiendo que MC es la autora de uno de los villancicos más famosos de la historia, ¿quiénes son AG y JH? Los usuarios de redes sociales no han tardado en sacar sus propias teorías, y cuidado, que las conclusiones no tienen desperdicio: Podrían tratarse nada más y nada menos que de Ariana Grande y Jennifer Hudson.