Hace 25 años se libró una de las batallas más cruentas de la historia de la música. En agosto de 1995 se publicaron dos singles de dos grupos que disputaron hasta el final el trono de los que los críticos y la prensa llamaron el britpop, ese estilo musical tan característico del que se hicieron abanderados durante toda una década.

Oasis lanzó Roll with it y Blur hizo lo propio con Country house para contrarrestar el lanzamiento. "Sigo sin saber quién movió la fecha de salida para coincidir con la del otro. Seguro fue Damon", recuerda el guitarrista de Blur, Graham Coxon, en el documental No distance left to run (2010), refiriéndose al cantante de la banda.

En aquel momento, las carreras de ambos grupos estaban en ascenso, ya eran auténticas estrellas. Blur tenía tres discos publicados, y el último de ellos, Parklife (1994) fue un auténtico éxito. De hecho, Damon Albarn aún sueña con volver a tocarlo en directo. Oasis, por su parte, había llegado a lo alto de las listas con Definitely maybe y rascaban el número 1 con sus temas.

Si hay un momento en el que comenzó oficialmente la mala relación entre ambos grupos, fue precisamente con la coexistencia de ambos discos. Con Definitely maybe arrasando en las listas de éxitos, Blur incendiaron el mercado con Parklife, y se erigieron como figuras de la nueva música británica después de la decadencia del grunge.

Oasis vs Blur: así se fraguó la gran batalla por el trono del 'britpop'

Los dos conjuntos coincidieron en San Francisco para actuar con tan solo un día de diferencia. Noel Gallagher y Damon Albarn se juntaron en la estación de radio Live 105 para hablar de sus shows, y allí empezó la confrontación. Lo que en un primer momento eran elogios, pronto se tornaron en insultos y ataques.

Otro gran momento de tensión se vivió en los premios Brat de NME, donde Oasis se llevaron el premio más importante y Blur, por su parte, cuatro. Noel, para no ser menos, intentó meter el dedo de su premio Brat en la nariz de Damon Albarn durante una sesión de fotos conjunta. Luego, Liam se negó a fotografiarse con el cantante de Blur y a continuación lo miró y le dijo: "Te lo diré en tu cara, tu banda es una mierda. No voy a hacer una foto contigo".

El hecho de que ambos conjuntos sacaran un single el mismo día fue suficiente para que la siempre sensacionalista prensa británica denominara el hecho como 'La batalla del brit pop'. Era algo así cuando se enfrentaba artificiosamente a los Beatles contra los Rolling Stones, cuando entre ellos había una excelente relación. Sin embargo, este no era el caso."Oasis eran como los matones que tenía que soportar en la escuela. Te daban la impresión de que tenían más experiencia peleando que tú", recuerda Damon Albarn en No distance left to run.

Blur: Alex James, Dave Rowntree, Damon Albarn, Graham Coxon reciben un premio en los Brit Awards en 1995. / JMEnternational/Redferns

Oasis VS Blur. Roll with it VS Country house. Los canales de televisión mandaron a sus equipos móviles a las tiendas de discos para no perderse un segundo de lo que ocurriría. Días más tarde se dieron a conocer los resultados. Damon Albarn, que estaba de vacaciones, no pudo con la ansiedad y regresó el día antes a Inglaterra. "Cuando volví, fui directamente al café en la esquina de mi calle y la señora me puso al tanto de toda la prensa que íbamos a recibir", contó en una entrevista a NME. Ese por la mañana, Damon fue a jugar un partido de fútbol con amigos. Ahí supo que Blur había ganado. Solo 58.000 copias hubo de diferencia entre uno y otro. El cetro de los singles era para los londinenses.

Martin Power explica en su libro The life of Blur que un factor clave para el triunfo fue que Country House se vendió a un precio más barato que Roll with it. Además, se vendió en otros formatos aparte del CD, incluyendo el cassette y el vinilo.

Con el tiempo, la tensión entre ambos conjuntos fue amainando. El fenómeno del britpop fue cediendo lugar a otros sonidos, como el post rock o el garaje revival. Con la distancia, los protagonistas ven el episodio como una anécdota.

"La verdad es que fue fabricado por NME y la gente del campo de Blur que movió su single para que coincidiera con el nuestro", dijo Noel años más tarde en BBC. "Lo que realmente me molestó fue que todos nos culparon porque nos veían como los manipuladores. Al final, todos vendimos muchos sencillos y todos nos hicimos ricos gracias a eso, así que no me quejo".

Desde el lado de Blur, comparten un pensamiento similar sobre lo acontecido. "A Damon y a todos nos encantaba pelear con alguien que se defendiera, porque era divertido", recordó Dave Rowntree en No distance left to run.

La última escena memorable de esta "batalla" se dio en los Brit Awards de 1996, donde Oasis arrasó con los premios principales. Ahí, Noel y Liam se permitieron un homenaje y cantaron una particular versión de la canción Parklife, cambiándole la letra a Shitlife. Sería la última bala que tenían guardada.