Alejandro Sanz aplaude la reflexión de J Balvin sobre lo que es el lujo

¿Qué es el lujo? Seguro que podríamos obtener respuestas muy diversas, pero, la gran mayoría, coincidiría en resaltar la posesión de bienes materiales. “Lo raro, lo caro, lo exclusivo, todo aquello que parecía inalcanzable”. Esta sería una buena definición en la que han creído muchos.

Pero J Balvin, en su faceta más espiritual, llega a recordarnos que eso no es lo importante en la vida. Esta pandemia nos está llevando a muchas reflexiones sobre las prioridades y las cosas realmente importantes de la vida.

“El verdadero lujo, los que me siguen en especial la juventud, tengan esto muy presente quizás siempre han tenido LUJO y no lo vieron. Jose”, escribía Balvin junto a un texto que deja claro que después de lo que estamos viviendo, el lujo es poder estar sano y no tener que pisar un hospital. Lujo es poder pasear sin mascarilla en la cara, algo que, de momento no podemos tener.

Pero, sobre todo, lujo es poder besar y abrazar a los tuyos. Y eso tampoco es algo común en esta situación sanitaria que nos ha hecho tan vulnerables. Claro que los que no tienen ni lo uno ni lo otro, están en mayor desventaja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 7 Oct, 2020 a las 8:41 PDT

Las palabras que ha compartido son de esas que suelen aparecer en los libros de autoayuda y que nos hacen reflexionar y que, Alejandro Sanz no ha dudado en aplaudir a través de los emojis que ha compartido.

Así que, tal vez la música urbana tendría que cambiar las mansiones, cochazos y fiestones de muchos de sus videoclips para dar paso a besos, abrazos y gente sana que disfruta de la vida o, como él señala, de los verdaderos lujos.

Así que, después de estas palabras, seguro que son muchos los que cambian su punto de vista y empiezan a disfrutar de estos lujos que tampoco están al alcance de todos pero que pueden ser más accesibles y, desde luego, más importantes que los otros.