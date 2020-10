C. Tangana, Cepeda, Najwa Nimri y Rauw Alejandro aterrizan con sus nuevas canciones

La música es nuestro más fiel acompañante. No importa en qué lugar estemos, ni tampoco la situación que atravesemos. Siempre hay una canción perfecta que nos acompaña. De eso se encargan nuestros artistas, quienes cada viernes inundan nuestras playlist de nuevos temas que añadir a nuestra banda sonora diaria.

Si el pasado 2 de octubre fueron Aitana, Sebastian Yatra, Shawn Mendes, Cepeda y BLACKPINK alugunos de los que inauguraron el mes con sus nuevas canciones, ahora llega el turno de otra ola de artistazos. En esta ocasión nos encontramos con lo nuevo de C. Tangana, Najwa Nimri, Bebe Rexha, Little Mix, Rauw Alejandro y, de nuevo, Cepeda. No lo pienses un segundo más y dale al play. ¿Cuál de todas es tu favorita?

Viernes 9 de octubre

C. Tangana - Demasiadas Mujeres. El madrileño ha vuelto a la carga, y lo ha hecho con un guiño a Campanera de Joselito. Tangana inaugura la nueva etapa de su carrera en la que combinará los sonidos urbanos con los más tradicionales de la música popular. En este tema, da un paso más en este sonido y se une a cornetas y tambores de la banda Rosario de Cádiz. Alizzz vuele a acompañarle.

Cepeda - Con Los Pies En El Suelo. El gallego ha estrenado su disco Con Los Pies En El Suelo, y lo ha hecho con un repertorio de lo más variopinto. A este álbum le acompañan diversas temáticas, y una de ellas es la de las ganas de fiesta. En este tema homónimo, a Cepeda le da igual todo y asegura que disfrutará de la vida como a él mismo le apetezca, ignorando lo que el resto diga. Ya lo decía Dani Martín: yo hago lo que me da la gana.

Najwa - Mira Como Van. La actriz ha vuelto a la música con un tema de ritmos urbanos de lo más hipnotizantes. En esta ocasión, Najwa habla de un grupo de amigas que ríen y disfrutan de la vida. "Mira cómo van, repartiendo alegría. No les arruines el día. [...] No tienen miedo de lo que pienses, así que hoy mejor ni lo intentes. Levanta la vista y mira", dicen algunos de sus versos.

Bebe Rexha, Doja Cat - Baby, I'm Jealous. Con esta unión de talentos solo podría dar como resultado una colaboración explosiva. Y así ha sido. La cantante se ha unido a la rapera para hablar de las inseguridades que sienten con la persona que ha conquistado su corazón se fija en otras chicas. "Bebé, estoy celosa de las fotos a las que das "me gusta". Bebé, estoy celosa de las chicas con ojos más claros. Bebé, estoy celosa, y sé que no está bien", dicen algunos de sus versos. ¿Te sientes identificado/a?

Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Myke Towers - La Nota. Para los amantes de los sonidos urbanos, traemos una unión cuyos nombres solo pueden augurar un éxito. Y es que basta con escuchar unos segundos para entrar en el bucle de sus ritmos. La Nota se convierte en la canción perfecta para reproducir en cualquier lugar y en cualquier momento. Hasta en los de relax.

Leiva - Nunca Debiste Cruzar el Mississippi. El cantante se ha unido a la banda sonora de la exitosa serie Veneno, que cuenta la historia de Cristina Ortiz, la que fue una de las primeras mujeres trans en visibilizar el colectivo. Se dio a conocer tras su aparición en el programa Esta noche cruzamos el Mississipi, un episodio de su vida que también han recreado los Javis en esta serie, y en cuyo capítulo escuchamos la voz de Leiva.

Little Mix - Not a Pop Song. Las británicas se preparan para el lanzamiento de su próximo álbum Confetti, que verá la luz el 6 de noviembre. Para calentar motores han presentado un avance al ritmo de Not A Pop Song. Irónicamente, un tema que sí nos regala los sonidos del pop, pero lo hace con una letra autobiográfica. Las chicas aseguran que ésta no es la típica canción pop de enamorarse ni de romper corazones, sino de empoderarse y ser dueñas de sus propios caminos.

Otros de los artistas que se han convertido en la banda sonora de la semana son Diablo y Khea con Otra Vez, Aya Nakamura con DouDou, Cubanbeef y Robledo con Como Natti, Cruz Cafuné con GHOSTÉAME, AC/DC con Shot In The Dark, Siloé y Belén Aguilera con Luna Menguante, Rafa Pabón y Zion & Brray con el remix de A Güiro y Eva Ruiz con Amanecer.