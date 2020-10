Natalia convence a Chenoa para que se estrene en TikTok

Raro es el artista que a estas alturas no ha caído en las redes de TikTok, sin duda, la red social que ha despuntado desde el confinamiento. Alguna se resiste, pero acaba cayendo. Es el caso de Chenoa que ha necesitado a su amiga Natalia para recibir un empujón.

La triunfita más joven de aquella primera edición, ya aparentemente recuperada del todo del coronavirus, se ha encontrado con su amiga y le ha metido el gusanillo. Chenoa no ha dudado en compartir el diálogo previo a su vídeo.

“Dialogo antes de esto:

Natalia @nataliaoficial: Venga vamos hacer esto que mola!

Yo: no gracias, no lo veo.

Natalia: que sí hombre!!! Que es muy divertido!!

Yo: que no, que no me sale !!

Natalia: que sí, que lo haces muy bien!!

Yo: venga vaaaale jajajajja

Resultado #that_girl_slayed #standbymechallenge y a darlo todo #tiktok CUANDO TU AMIGA TE OBLIGA A MODERNIZARTE 🙏🙈🤣🤣🤣🤣🤣 Si os mola me pienso lo de hacerme el #tiktok pulgares hacia arriba si es un SI 👍 Pulgares hacia abajo si es un NO 👎 Gracias”, terminaba escribiendo junto al vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 11 Oct, 2020 a las 3:57 PDT

Todo un clásico, Stand by me, modernizado y acompañado con un baile que nos ha permitido comprobar lo bien que saben mover el culo las dos. Vale, puede que, para esto del baile, esté más preparada Natalia, pero Chenoa no se ha quedado atrás. Y lo que han demostrado, una vez más, es que entre ellas hay una amistad de esas que se alargan en el tiempo y se consolidan a base de cariño y experiencias compartidas.

“Chenoa dándolo todo!!!!! Que sepas que no va a ser tu último tik tok”, comentaba la instigadora. Y no ha sido la única en comentar. Algunas triunfitas más han expresado lo mucho que les ha gustado este duelo.

Geno Machado: Super Nenas 👏👏❤️❤️

Virginia Maestro: Yeaaaah

Gisela: Pero que chulas❤️❤️❤️

Parece que la acogida ha sido muy buena lo que nos hace sospechar que es el primero, pero no será el último TikTok de Chenoa que parece haberle cogido el gusto.