Lluvia de críticas al nutricionista Carlos Ríos por sus últimos vídeos

Carlos Ríos lleva tiempo siendo uno de los principales promotores del movimiento realfood. El diestista- nutricionista lanzó en 2017 el Come comida real, convirtiéndose en todo un bestseller.

Pero no solo a través de su libro Carlos comparte su modo de vida, también en las redes sociales donde suma más de un millón de seguidores y seguidoras entre TikTok e Instagram. Pero eso no siempre es bueno y es que al nutricionista no le han parado de llover las críticas desde que compartió en su cuenta de TikTok un vídeo comentando las calorías del tentempié que se preparaba una joven.

“1250 kilocalorías de mayonesa de mierda. ¿Alguien da más?”, terminaba diciendo el nutricionista al final. Estas palabras fueron muy criticadas por algunos de los usuarios de Twitter, que comentaban que esta obsesión por contar las calorías puede hacer mucho daño: “Imagina tener tener 30 años llamarte carlos rios de los huevos descargarte Tiktok donde la media de edad de la gente es 15 años y hacer dúos a niñas diciéndoles que no hay que comer cosas con tantas calorías”.

El propio Carlos, tras ver la repercusión del vídeo, a las pocas horas lo borró de su cuenta. Pues bien, este mismo martes, 13 de octubre, el nutricionista se ha vuelto a convertir en tendencia en Twitter por unas declaraciones sobre los TCA (Trastornos de la conducta alimentaria). Y sí, le han vuelto a llover las críticas.

Ríos ha contestado al comentario de un usuario que le recriminaba que podía crear TCA a algunas personas, criticando lo que comen.

“Efectivamente, los TCA son algo complejo. Cualquier psicólogo o psicóloga os podrá confirmar que tienen una causa multifacotorial y que no aparecen de la nada”, empieza diciendo el joven. “Me atrevería a decir que es hasta infantil decir que alguien te puede crear un TCA porque te diga ‘oye, eso que estás comiendo es una basura”, continúa diciendo.

De hecho, la psicóloga Claudia P, ha querido contestar al nutricionista, echando por tierra su argumentación con una respuesta:

“Tenía que responder a este vídeo. Estás patinando. Decirle a una persona con riesgo de TCA (cosa que no podemos saberlo siempre) que lo que está comiendo es una puta mierda, que es lo que has dicho tú, puede ser una conducta de alto riesgo y precipitar un TCA. Así que los comentarios que tú haces pueden ser de riesgo para la población. Ya que tú no puedes controlar hasta dónde llega el mensaje. Lo siento, te lo digo como psicóloga”.

bueno carlos rios a tu puta casa pic.twitter.com/eBQpCcQeZV — Ángelius (@_xngy99) October 13, 2020

En redes sociales se pueden leer tanto comentarios positivos como negativos sobre el influencer. De momento, Carlos no se ha pronunciado al respecto.