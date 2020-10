Shawn Mendes anuncia la fecha de estreno de su primer documental, “In Wonder”

Con un disco a punto de salir al mercado, Shawn Mendes parece haberse apuntado a la moda de muchos otros colegas de profesión: La de hacer documentales en Netflix. Si bien Lady Gaga o Taylor Swift han pasado por la plataforma de streaming para convertir a este formato cómo viven sus carreras, parece que ahora el canadiense hará lo propio con In Wonder.

Con un título que referencia al que será su próximo disco de estudio, el artista ha anunciado que la fecha elegida para el estreno mundial del documental será el próximo lunes 23 de noviembre. Sin duda, todo un regalo para los fans, que ya han iniciado la cuenta atrás.

Para dar la noticia, el intérprete de In My Blood ha publicado el cartel en sus redes sociales, al igual que Netflix:

"He estado trabajando en este documental tanto tiempo y estoy tan emocionado de compartirlo con vosotros por fin", publicaba. El contenido de este proyecto aún es un misterio, aunque por su título podría tratarse del proceso creativo de su nuevo disco, como ya hiciera Lady Gaga en Gaga: Five Foot Two y su disco Joanne. Además, aludiendo al tiempo que le ha llevado a Mendes realizarlo, podría incluir imágenes de su pasado tour mundial.

Su nuevo disco, en camino

Si bien estrenaba el primer adelanto de su nuevo disco a principios de octubre, aún habrá que esperar un poco más el álbum completo. Con un total de 14 canciones, Wonder tiene previsto su lanzamiento para el próximo 4 de diciembre.