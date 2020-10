Shawn Mendes anuncia nuevo disco, Wonder, y Camila Cabello lo 'vende' con un precioso mensaje

Shawn Mendes tiene una fan incondicional en la figura de su pareja Camila Cabello. Amigos desde hace años, su relación dió un paso más con Señorita, la colaboración que se convirtió en su mayor éxito conjunto de su carrera. Desde entonces hacen todo juntos: desde ponerles nombres a sus discos (ella Romance y él Wonder) a la promo pura y dura.

El músico canadiense sorprendía hace unas horas con el tráiler del que será su nuevo videoclip que da título a su próximo proyecto musical. Wonder se estrenará este viernes 2 de octubre. Algo más tendremos que esperar hasta la llegada a las tiendas y a las plataformas de streaming del álbum: 4 de diciembre.

Y si tenemos en cuenta las palabras de Camila Cabello, la espera se nos va a hacer muyyyyyy larga: "El mundo necesita algo de magia, belleza y maravillas (Wonder) siempre, pero especialmente ahora. Shawn Mendes tiene un increíble regalo para el mundo. Ha creado este álbum con cada pedazo de su alma, su espíritu y su esencia con la más pura de las intenciones. Mi amor, estoy tan orgullosa de la persona que eres y tan emocionada por que la gente pueda ver y escuchar tu corazon. ❤️" escribió la cubana en sus redes sociales.

"Os he echado mucho de menos a todos. Se que ha sido un año realmente terrorífico así que os quiero enviar toneladas de amor para todos. Escribí un disco. Se llama Wonder. Lo siento como si fuera un pedazo de mí que he plasmado en el papel y lo he grabado dentro de una canción. Intenté ser más real y honesto que nunca. Es mi mundo y un viaje y un sueño y un álbum que he querido hacer durante mucho tiempo. Estoy absolutamente enamorado de él. Gracias por seguir a mi lado durante tantos años. Os quiero mucho. Esta es la introducción al álbum que llegará el 4 de diciembre y el primer single Wonder que sale este viernes. Espero que podáis escucharlo de principio a fin" explica Shawn Mendes en su renovada web.

Una página oficial que ha sido analizada al detalle por sus millones de fans en todo el mundo y en el que parecen haber descubierto un posible listado de canciones de su nuevo álbum llamado Wonder. Estos serían los 13 títulos de sus nuevos temas aunque en las principales plataformas de escucha, el disco está compuesto por 14.

The Intro

Wonder

Can't Take My Eyes Off You

Lost in Japan

Nervous

Never Be Alone

Look Up at the Stars

Lost Ones

Why

Always Been You

Monster (ft. invitado especial)

Higher

Picture of the Moon

El último álbum de estudio publicado por el solista hasta la fecha vio la luz el pasado 25 de mayo de 2018 bajo el título de Shawn Mendes. Pero eso no significa que el intérprete no haya hecho más canciones y colaboraciones durante este tiempo. Además del boom de Señorita, otro dueto explosivo marcó el final de 2019.