María Pombo se estrena en ‘El Hormiguero’ contando todos los detalles sobre su trabajo y vida privada

"Llevo 10 años viendo el programa y casi se me caen las lágrimas cuando he escuchado mi nombre", comenzaba diciendo María Pombo en su primera entrevista con Pablo Motos. El Hormiguero invitó a su plató a una de las influencers más mediáticas de nuestro país, aunque ella parecía no creérselo hasta que se sentó delante de Trancas y Barrancas.

Abriendo la entrevista, Motos no ha podido evitar preguntarle a la influencer algunos datos de su trabajo como influencer. El presentador no pudo evitar mostrarse atónito cuando la empresaria le reveló que trabajaba con un equipo de 16 personas, desde su mánager a incluso un biógrafo.

Otra de las revelaciones más sorprendentes para los seguidores de redes fue el secreto del éxito de algunas de sus fotos. Según ella, muchas veces tienen mayor repercusión las fotos improvisadas con el móvil que las preparadas junto a un fotógrafo.

Lo más sorprendente vino cuando Jorge Salvador entró y acabó diciendo que "si todo va bien" la influencer estará como colaboradora en la segunda edición del programa de la productora de Pablo Motos, El Desafío.

La confesión sobre salud mental que las redes han aplaudido

Aunque no todos fueron temas agradables: María Pombo decidió mostrar los dos lados de la moneda y hablar a Motos sobre por qué decidió ir al psiquiatra. Respondiendo a cómo gestiona a los haters de sus redes sociales, la empresaria volvió a hablar de por qué decidió tomar ayuda profesional para estar bien.

Además, contó que su padre le recuerda continuamente el memento mori (un lema de la Antigua Roma que se traduce como recuerda que morirás) como un método infalible para que la influencer mantenga los pies en la tierra y no se le suba la fama a la cabeza. Confesó estarle muy agradecida por ello.

Sobre su vida privada

Al ser un rostro tan mediático, Motos no ha podido evitarle preguntar por algunos aspectos de su vida privada, hecho que a Pombo no le ha molestado en absoluto. Sobre su embarazo de ya siete meses, aclaró que no siente muchas molestias y que toda su familia espera el gran momento, que será en pocas semanas.

También habló de la enfermedad que padece, esclerósis múltiple. Contó qué sintió cuando le dieron la noticia, contando que para ella fue todo un "alivio". Con su madre padeciéndola desde hace veinte años, asegura que respiró hondo al saber que no era otra cosa "más grave". Contó que está tranquila, que conoce bien la enfermedad y está muy concienciada al respecto.