Amaia y Álex de Lucas cantan juntos ‘La casa del sol naciente’

A principios de septiembre, Amaia Romero se metía en el estudio junto a su pareja, el actor y músico Álex de Lucas. Fue la propia artista quien compartió con sus más de 800 mil seguidores y seguidoras de Instagram las fotos del momento. Mientras que él aparece con la guitarra española, ella se encuentra tocando el teclado rojo. Ambos aparecen compartiendo una mirada cómplice.

Pues bien, ¡ya sabemos lo que estaban grabando! Nada más y nada menos que canciones para la serie Veneno. Creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi para Atresmedia, la ficción cuenta la vida de Cristina Órtiz, uno de los rostros más conocidos de la televisión española de finales de los noventa.

Este domingo, 11 de octubre, se estrenó el sexto episodio de la ficción. En uno de los momentos claves (cuando Veneno ve arder su casa ante sus ojos), suena una preciosa versión de The House Of Rising Sun de The Animals interpretada por Amaia y Álex.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de amaia romero (@amaia) el 24 Ago, 2020 a las 6:05 PDT

Los artistas apuestan por una preciosa versión en castellano (La casa del sol naciente) que pone la piel de gallina a los espectadores. De hecho, la propia Jedet, quien da vida a Cristina en la versión más joven en la serie, ha escrito lo siguiente: “La versión de “House of the rising sun” de Amaia y Alex de Lucas en el capítulo 6 de VENENO es sublime”.

Amaia y Alex versionando "La casa del sol naciente" en el capítulo 6 de La Veneno, suenan genial 🥺🤩😍 pic.twitter.com/NpT6scYP8f — PNPN-Andrea 👋⚡️🎹🚤🏰 (@ShineAmaia) October 11, 2020

No es, ni mucho menos, la primera canción que interpreta Amaia para la serie. En el episodio 4 de la serie, la joven de 21 años interpretó uno de los temas más míticos de Joaquin Sabina: Pongamos que hablo de Madrid.

Por desgracia, de momento ninguna de las dos versiones está disponible en las plataformas de streaming de manera oficial. Esperemos que pronto podamos escucharlas en bucle. ¡Seguro que los amaiers lo agradecen!