Anitta: “Estaba con Neymar cuando me dijeron que Cardi B iba a hacer Me gusta”

Anitta está de vuelta con toda la fuerza del mundo. La estrella brasileña lanzó recientemente Me gusta con la colaboración de Cardi B y Myke Towers, dos artistas que le han abierto las puertas a nuevos mercados (el tema se coló en el Hot 100 de Billboard) antes de la publicación de su próximo álbum. De este nuevo sencillo y el quinto trabajo de su carrera ha hablado la cantante con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Me gusta

"Estamos haciendo una mezcla de Brasil con lo que pasa en el urbano y en el pop de la radio. Con Me gusta logramos una fórmula muy buena, mezclando el urbano de Brasil, que no es reggaetón, y ese pop comercial para llegar a este resultado que me encanta. Estoy muy feliz con Me gusta".

La historia que hay detrás del videoclip

"Donde grabamos el vídeo, en Salvador, que es el mismo lugar en el que Michael Jackson grabó el videoclip de They Don't Care About Us, hay una historia de mucho sufrimiento de la comunidad afro. Fue donde llevaron a toda las personas robadas de sus países para ser explotadas. Es un lugar con una memoria muy triste. Lo que quise hacer con el vídeo de Me gusta es traer una memoria positiva, poner a toda esa gente a brillar, que tuviera su momento estelar. Quería resaltar su belleza mientras hablamos bien de todos los tipos de mujeres: afrolatinas, blancas, transexuales…estoy muy orgullosa de este trabajo".

Videoclip oficial de 'Me gusta'

La sorpresa de Cardi B

"Lo de Cardi B fue una sorpresa. Yo estaba en España, concretamente en Ibiza. Estaba de vacaciones con Neymar y mi manager me llamó por Zoom para aprobar la canción. Me pareció raro aprobar una canción por Zoom, pero cuando empecé a escuchar la voz de Cardi empecé a gritar. Fue todo una sorpresa, yo no sabía".

Un mensaje para Lunay

"Lunay, mi amor, yo no sé si tienes novia, si tienes perdón, porque yo no soy de sacar a los hombres de otras mujeres, pero si no tienes puedes contactarme por Instagram. No es broma. Yo no hago juegos con estas cosas. Todo lo que quiera este chico puede hacer conmigo".

El álbum: Girl from Rio

"Ryan Tedder es el productor ejecutivo de mi próximo disco. Ha trabajado con Lady Gaga, Beyoncé, Adele…es una especie de guía para ver dónde vamos a ir con el álbum. Girl from Rio es el nombre de mi álbum y es el nombre de mi próximo single".

Si quieres ver la entrevista completa de Anitta en LOS40 Global Show...¡dale al play!