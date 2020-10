De Surf Mesa a Maluma: los 40 éxitos de la lista, vídeo a vídeo

Quedó atrás el verano, y los fríos otoñales y la vuelta a las obligaciones han desplazado a un lado las canciones refrescantes propias de la época estival. Esto tiene reflejo en la lista. Un ejemplo es el tema Ily (I love you baby), de Surf Mesa con Emilee: si bien durante el verano llegó a situarse en el top 10 del chart, esta semana ocupa el puesto de farolillo rojo… Está basada en el clásico Can’t take my eyes off you, de Frankie Valli (1967). También tiene un aire veraniego Hawái, de Maluma, que sin embargo ocupa la primera plaza; quizá sea su marcado carácter melancólico lo que lo haga acorde con la temporada de la caída de la hoja… Las dos canciones citadas abren y cierran, respectivamente, la lista de esta semana de octubre, y también, por tanto, el repaso clip a clip que puedes ver en el vídeo de la parte superior. A modo de preámbulo, Tony Aguilar recuerda el tema que nos ha abandonado este sábado: el no menos playero Supaloney, de Benee y Gus Dapperton.