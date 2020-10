Maluma repite en lo más alto de LOS40 con ‘Hawái’

No ha sido ninguna sorpresa: es la canción de la que habla todo el mundo. Hawái, de Maluma, conserva su liderato en la lista de LOS40, encabezando los 40 éxitos del momento por segunda semana consecutiva.

Es un número uno muy especial, en tanto que Tony Aguilar ha conunicado al propio Maluma vía telefónica —está en Jamaica— que revalidaba su mandato en el chart. El parcero no ha podido disimular su alegría. Además, Tony aprovechó la ocasión para charlar con él unos minutos acerca de su relación con nuestro país. “Extraño mucho España, que me ha dado tantas alegrías y espero verlos pronto”, dijo, sugiriendo que en un plazo de muy largo vendrá a actuar en directo. “Fue muy triste que tuviera que posponer la gira; los conciertos estaban sold out. Pero quiero hacer una gira por España e ir a cantar a mi público Hawái y todas las canciones de mi nuevo disco. En cuanto se pueda, yo estaré allá”. Tony le preguntó por la versión que Beatriz Luengo ha hecho de su single: "Es demasiado buena, mejor que la mía", dijo Papi Juancho.

El colombiano no dejó escapar la oportunidad de darnos su Voto Vip, que fue para su paisano Camilo y el puertorriqueño Rauw Alejandro con Tattoo (remix). “La canción me gusta mucho. Además, Camilo es de mi ciudad, Medellín, y así representa la tierra también”, comentó.

Maluma mantiene dos canciones en la parte alta de la lista. Djadja (remix), en la que colabora con Aya Nakamura, se sitúa esta semana en el #11. Sin duda, es el rey de la música latina actualmente; ¡enhorabuena!