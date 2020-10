Mario Casas: “Leonardo DiCaprio es un referente”

Mario Casas (A Coruña, 1986) lleva toda una vida delante de las cámaras. El actor madrileño empezó, como muchas estrellas, haciendo publicidad de pequeño. Lo vimos comiendo Telepizza, anunciando billetes para Renfe y oliendo colonias de Barbie. Pero fue en 2006, con tan solo 20 añitos, cuando realmente despegó su carrera como actor de la mano de SMS.

Luego vinieron Los Hombres de Paco, Fuga de cerebros, El Barco, A tres metros sobre el cielo y ¡pum! Mario se había convertido en el actor más solicitado de la industria audiovisual española. ¡Película que estrenaba, película que se convertía en éxito!

Con los años, Casas empezó a introducirse en otro tipo de ficción, cada vez más alejada de las primeras series y películas que había rodado. Como todo actor al que le guste la profesión, Mario quería demostrar de lo que era capaz delante de las cámaras. De este modo llegaron películas como Grupo 7, Contratiempo, Bajo la piel del lobo o El Bar.

Pero sin duda, a nivel interpretativo, 2020 ha sido su año. Gracias a las películas de El Practicante y de No Matarás. Esta última, que se estrena el próximo 16 de octubre, Mario Casas nos regala la mejor actuación de su carrera. Bajo las órdenes de David Victori, el actor demuestra de todo lo que es capaz, transmitiendo la sensación de ansiedad de su personaje al propio espectador.

En LOS40, hemos podido hablar con él sobre este nuevo trabajo y si piensa que por fin la Academia lo reconocerá en la próxima entrega de los Goya.

Pregunta (P): El personaje de Dani en No Matarás vive en una noche todo tipo de emociones, ¿qué es lo más complicado de dar vida a un personaje que pasa por tantas cosas en menos de doce horas?

Mario (M): Realmente le pasa la vida por delante. Vive una vida entera en una noche. Es un chaval bueno que lleva muchos años cuidando de su padre. Creo que es el amigo que a todos nos gustaría estar. Cuando su padre fallece, que pasa en la primera secuencia, querrá cambiar su vida gracias a su hermana. Pero la noche que decide irse, mientras esta comiéndose una hamburguesa, aparece el personaje de Milena (Smit) que le va a trastocar la vida. Es como un descenso a los infiernos.

P: El personaje tan inocente y bonachón puede recordar al que diste vida en Fuga de Cerebros. ¿Piensas que el protagonista de No matarás podría ser el mismo personaje llevado al extremo?

M: Tiene que ver por la bondad y la inocencia que tienen los dos al principio. La parte de no haber vivido y de tener miedo. Pero en Fuga de cerebros tiene una base mucho más limpia. Si ves No Matarás de nuevo verás que Dani es un personaje reprimido. Tendrá 30 años y está como capado por su padre. Se encuentra como en una cárcel. Tiene muchas cosas y no saca. Él hace un descubrimiento, gracias a las acciones que hace, que muestran quién es realmente.

P: El personaje tiene una relación muy estrecha y bonita con su hermana, ¿te inspiraste en la que tienes tú con la tuya?

M: No tanto porque es distinta. El personaje es muy distinto a mí y era complicado llegar hasta allí. David (Victori) hizo una cosa muy interesante: nos metió a los dos en una Escape Room de Barcelona. Yo me vestí como el personaje y entré y estaba ella. Tuvimos que resolver esta prueba juntos y a partir de ahí nos conocimos. Fue muy especial porque teníamos que resolver algo como los personajes. Eso hizo que nos uniésemos mucho y creáramos una conexión especial que funcionó para la película. Fue a la única persona, a Elisabeth (Larena), que conocí antes de rodar. A Milena la conocí cuando gritaron acción y a Fernando (Valdivieso) igual.

P: Este año has estrenado El Practicante y No Matarás, dos películas donde has recibido muy buenas críticas por tus actuaciones. ¿Huele a Goya?

M: (Ríe) No, no lo sé. No sé realmente que va a pasar ni con los premios ni con el cine. No sé dónde van a colocar estas dos películas ni qué va a pasar con No matarás cuando se estrene. A ver qué dicen también los académicos si la ven. Que a lo mejor ni la ven. Entonces no pueden votar. Depende mucho de si ven las películas y estas cosas. Yo siempre me he mantenido al margen de los premios. Para mí lo importante es el público y trabajar para ello. Lo que sí que noto es el respeto. Siempre me han respetado, pero es cierto que ahora me estoy haciendo más mayor. Ahora llego a otro tipo de público y lo notas. Son muchos años ya metidos en su casa o que en el cine.

P: He visto que te llaman algunos medios el Leonardo DiCaprio español.

M: Eso son ya palabras mayores. A ver si me llama Iñárritu (rié), por favor. Para mí es uno de los directores con los que me encantaría trabajar. A mí me ha gustado siempre DiCaprio. Era de esperar que le diesen el óscar. Todos los espectadores sabíamos de lo que era capaz y se merecía. Además de Titanic, de la que soy fan, ya vimos con El Aviador o Revolutionary Road queya se lo merecía. Es un referente Leonardo DiCaprio.

No matarás se estrena este viernes, 16 de octubre, en el cine