Vanesa Martín se inspira en Cisco García para ‘Salto mortal’

Hace unas semanas Vanesa Martín invitó al equipo de LOS40 a escuchar algunas de las canciones de su nuevo disco y una de ellas era Salto Mortal. Una historia de superación inspirada por Cisco García, un tenista que sufrió un accidente hace casi cinco años mientras hacía snowboard.

“Está basada en la historia de Cisco García, un deportista que tuvo una lesión y que, a día de hoy, no tiene movilidad en las piernas. Según me contó él hay posibilidad de que vuelva a recuperar la movilidad, pero aun así es un ejemplo de superación, de vida y su Instagram, tanto él como su chica, te enseñan a valorar de verdad la vida y te dan un golpe de realidad que te ponen en tu sitio, te colocan otra vez”, nos confesaba la cantante en aquel encuentro.

Todavía recuerda cómo descubrió a la pareja. “Yo los conocí a ellos porque cantaban mis canciones en su coche y los vi en Instagram y dije ‘mira qué graciosa la parejita’ y ya después me enteré de lo que le había pasado y todo”, relataba, “en un programa de televisión coincidí con él y lo vi entrar con un buen rollo, una alegría, y dije ‘ese tipo tiene una canción’ y ahí se va a llevar la sorpresa”.

Una canción sorpresa

Y es que la malagueña creó y grabó la canción sin decirles nada. Ha sido todo un regalo para ellos que no han dudado en participar de este lanzamiento con un encuentro en Instagram. “Para mí esta canción es luz como vuestra historia es luz”, confesaba Vanesa en un encuentro en redes con la pareja en la que podían escuchar por primera vez la canción.

“Desde que me he lesionado me han pasado cosas muy bonitas que ni en mis sueños pensé que pudieran ocurrirme. Y esta es una de las cosas más bonitas que me ha ocurrido desde que estoy en silla”, contestaba un emocionado Cisco tras escuchar su historia hecha canción. Algo que seguro que no imaginó cuando cantó con su mujer, Raquel Rostro, aquel Hablarán de ti y de mí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cisco Garcia (@ciscogarve) el 13 Oct, 2020 a las 11:27 PDT

23 de octubre

Salto mortal es otro de los temas que junto a La huella formarán parte de 7 veces sí, el disco que lanzará Vanesa Martín el próximo 23 de octubre. Una colección de nuevas historias que no todas giran en torno a ella.

“Quizás este disco tiene más historias que me he basado en las historias de las personas y algunas puedo contar a quién están dirigidas y otras, no puedo contar, porque ya una va teniendo amigos conocidos”, nos contaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Martín (@vanesamartin_) el 13 Oct, 2020 a las 6:24 PDT

Sin duda, esta balada, servirá para subir el ánimo de muchos que están pasando muy malos momentos con esta pandemia. Su mensaje es claro, hay que salir adelante pese a todo. “Son necesarios estos valores ahora, estamos perdiendo un poco el norte con tanto artificio y tanta pandemia y tanta negatividad y tenemos que recuperar alegría”, aseguraba la malagueña que está a punto de compartir un disco que trae mucho de eso.