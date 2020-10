LOS40 Music Awards 2020: Dua Lipa, The Weeknd y Maluma, máximos nominados

LOS40 Music Awards 2020 ya están aquí. Los premios más importantes de la industria musical de nuestro país ya conocen a sus candidatos. The Weeknd, Dua Lipa y Maluma parten como máximos nominados con cuatro nominaciones seguidos muy de cerca por Pablo Alborán, Aitana, David Bisbal, Karol G, Lady Gaga, Lewis Capaldi y Tones and I con 3 candidaturas cada uno.

Dani Moreno 'El Gallo', Cristina Boscá y Tony Aguilar han sido los encargados de desvelar los artistas que optan a los premios en un programa especial seguido por miles de personas. Los galardones de este año están divididos en tres categorías, España, Internacional y Latina, que puedes consultar en esta página especial.

Quién ya se ha convertido en el primer ganador de LOS40 Music Awards 2020 ha sido Pau Donés. El líder, cara y voz de Jarabe de Palo recibe el Golden Music Award, que le será entregado a título póstumo tras su triste fallecimiento el pasado 9 de junio. Será un galardón muy emotivo.

¡¡Ya están aquí #LOS40MusicAwards 2020 !!🏆



Este jueves 15 de octubre a las 13:30 (hora menos en las Islas Canarias), PROGRAMA ESPECIAL EN DIRECTO en el que @TonyAguilarOfi , @djdanimoreno y @cristinabosca desvelarán los artistas nominados 💥



Más info👉https://t.co/Rmg9bwPmZr pic.twitter.com/wbctjemCAu — LOS40 (@Los40) October 14, 2020

Categoría España

En la categoría nacional, Aitana es la reina de las nominaciones: Mejor Artista, Videoclip y Canción gracias a + su colaboración con Cali y el Dandee y a su colaboración con Reik en Enemigos. Y si la madrileña es la reina, el trono masculino se lo reparten Pablo Alborán (Mejor Artista, Canción y Videoclip por Tabú) y David Bisbal (Mejor Artista, Mejor Disco por En tus planes y Mejor Canción por Si tú la quieres) que acumulan tres nominaciones cada uno.

Beret, Dvicio, David Otero, Nil Moliner y Dani Martín optan a dos galardones y Amaral, Estopa, Lola Índigo, Dani Fernández, Fred De Palma, Ana Mena, Maikel Delacalle, Natalia Lacunza, Lérica y Miki Núñez pelearán por una nominación cada uno.

NOMINADOS EN LA CATEGORÍA ESPAÑA LOS40 Music Awards / LOS40 Artista o grupo - David Otero - David Bisbal - Pablo Alborán - Dani Martín - Aitana Artista o Grupo Revelación - Maikel Delacalle - Nil Moliner - Natalia Lacunza - Lérica - Miki Núñez Álbum - Beret: Prisma - David Bisbal: En tus planes - Dvicio: Impulso - Amaral: Salto al color - Estopa: Fuego Canción - David Otero y Taburete: Una foto en blanco y negro - Pablo Alborán y Ava Max: Tabú - David Bisbal y Aitana: Si tú la quieres - Nil Moliner y Dani Fernández: Soldadito de hierro - Aitana y Cali y el Dandee: + Videoclip - Pablo Alborán y Ava Max: Tabú - Dani Martín: La mentira - Lola Índigo, Raw Alejandro y Lalo Ebratt: 4 besos - Pablo López: Mariposa - Aitana y Reik: Enemigos Artista o Grupo Del 40 al 1 - Fred De Palma y Ana Mena - Dani Fernández - Dvicio - Beret - Morat

Categoría Internacional

La batalla por LOS40 Music Awards 2020 en categoría internacional va a ser encarnizada. The Weeknd (4), Dua Lipa (4), Lewis Capaldi (3), Lady Gaga (3) y Tones and I (3) se reparten el grueso de las nominaciones. Pero no se puede descartar que Harry Styles, Black Eyed Peas o Nea puedan convertirse en la gran sorpresa de la noche gracias a sus dos candidaturas.

Las de Nea son a Mejor Artista Revelación y a Mejor Artista/Productor Dance por lo que no entrará en competencia directa con The Weeknd y Dua Lipa que parten como máximos nominados.

NOMINADOS EN LA CATEGORÍA INTERNACIONAL LOS40 Music Awards 2020 / LOS40 Artista o grupo - The Weeknd - Dua Lipa - Lady Gaga - Harry Styles - Black Eyed Peas Artista o Grupo Revelación - Lewis Capaldi - Tones and I - Nea - Doja Cat - Aya Nakamura Álbum - Harry Styles: Fine line - Dua Lipa: Future nostalgia - The Weeknd: After hours - Lady Gaga: Chromatica - Lewis Capaldi: Divinely uninspired to a hellish extent Canción - Tones and I: Dance monkey - Black Eyed Peas y J Balvin: Ritmo - The Weeknd: Blinding lights - Lewis Capaldi: Before you go - Dua Lipa: Don't start now Videoclip - The Weeknd: Blinding lights - Lady Gaga y Ariana Grande: Rain on me - Tones and I: Dance monkey - Ava Max: Kings and queens - Dua Lipa: Physical Artista o Productor Dance - Topic - Joel Corry - Regard - Nea - Surf Mesa

Categoría Latina

Al igual que sucede con las dos anteriores categorías, en el apartado latino también encontramos grandes favoritos en los nombres de Maluma (4), Karol G (3), J Balvin (2) y Camilo (2),

Si este póker de artistas de Medellín no arrasa con los galardones, los portorriqueños Rauw Alejandro y Bad Bunny, con dos nominaciones cada uno podrían dar la campanada de la noche. Pero también hay nombres españoles que darán que hablar en esta categoría latina como C Tangana, Rosalía u Omar Montes.

NOMINADOS EN LA CATEGORÍA LATINA LOS40 Music Awards 2020 / LOS40 Artista o grupo - Anitta - Morat - Maluma - Danna Paola - Sebastián Yatra Artista o Grupo Revelación - Rauw Alejandro - Omar Montes - Nicki Nicole - Jay Wheeler - Camilo Artista o Grupo urbano - Bad Bunny - Karol G - Maluma - Ozuna - C. Tangana Canción - Karol G y Nicki Minaj: Tusa - Camilo: Favorito - Maluma: Hawái - Rauw Alejandro y Camilo: Tattoo (remix) - J Balvin: Rojo Videoclip - J Balvin: Rojo - Karol G y Nicki Minaj: Tusa - Maluma: Hawái - Bad Bunny: Yo perreo sola - Rosalía y Travis Scott - TKN

Repasa todos los nominados a LOS40 Music Awards 2020 en nuestra página especial sobre los premios... ¡Suerte a todos!

¿Cuándo y dónde se celebran LOS40 Music Awards 2020?

Vienen semanas intensas. De muchas novedades y sorpresas. Próximamente desvelaremos cuándo y dónde se celebran LOS40 Music Awards 2020 y quienes serán los artistas tanto nacionales como internacionales que actuarán en la gala de este año. Un escenario por el que ya han pasado nombres como Rosalía, Beyoncé, U2, Dua Lipa, Taylor Swift, Camila Cabello, Melendi, Take That, David Guetta, Kylie Minogue, James Blunt, El Canto del Loco, Shakira, Robbie Williams, Alejandro Sanz, Maluma, Alicia Keys, Pablo Alborán, Luis Fonsi, One Direction, Enrique Iglesias, Dani Martín, Becky G, Ellie Goulding, Sam Smith... y muchos más.