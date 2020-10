Dexter vuelve con Michael C. Hall de protagonista y el mismo showrunner

Michael C. Hall, actor que diera vida a Dexter Morgan en la serie que lleva su nombre (y a David Fisher en A dos metros bajo tierra, otra pedazo de serie que tenéis que ver sí o sí), estará en el regreso de Dexter a la pequeña pantalla.

Showtime ha encargado la producción de una secuela en formato miniserie que contará, de momento, con 10 capítulos confirmados. La noticia se ha confirmado siete años después de que se emitiera el último capítulo. Con un vídeo de 10 segundos y la frase "Sorpresa, mamo*** Ha vuelto #Dexter" la cadena daba la noticia provocando un pequeño terremoto televisivo en todo el mundo.

"Dexter es una serie especial, tanto para sus millones de fanáticos como para la cadena, ya que fue revolucionaria y ayudó a ponernos en el mapa. Sólo volveríamos a resucitar a este personaje único si pudiéramos encontrar una vía creativa que fuera verdaderamente digna de la brillante y original serie. Bueno, me complace informar que Clyde Phillips y Michael C. Hall la han encontrado y no podemos esperar para rodarla y mostrársela al mundo" explicaba Gary Levine, presidente de Showtime Entertainment a The Hollywood Reporter, uno de los primeros medios especializados en hacerse eco de la noticia.

Según sus palabras, Dexter no sólo supondrá el regreso de Michael C. Hall sino también el de Clyde Phillips, el showrunner original que han encontrado la historia perfecta para volver a tenernos delante de la televisión al menos durante 10 esperadísimos episodios.

Dexter fue el papel que convirtió al actor en el asesino en serie más querido de la televisión y, por tanto, en uno de los actores mejor pagados y reconocidos de la ficción por cable. Este papel de forense que por el día trabaja para el FBI de Miami y por las noches se dedica a organizar matanzas de criminales le llevó a recibir cinco nominaciones a los Globos de Oro, uno de los cuales se llevó a casa.

La suerte pareció abandonarle poco a poco con el cierre de la serie. Primero sufrió un linfoma de Hodgkin del que se recuperó tras someterse a quimioterapia. Y tras el último capítulo los buenos proyectos empezaron a escasear. Michael C. Hall volvió entonces al teatro donde Dexter ha vuelto para encontrarle y llevarle de nuevo a la morgue.