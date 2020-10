Netflix suma a DiCaprio, Streep, Chalamet, Matthew Perry y Ariana Grande a ‘Don't Look Up’

No estaría exagerando si decimos que el reparto de Don't Look Up, la nueva comedia de Adam McKay para Netflix, es uno de los más grandes y brillantes que hemos visto en muchos años. Cuenta con Leonardo DiCaprio (El renacido), Meryl Streep (Kramer contra Kramer), Cate Blanchett (Blue Jasmine), Timotheé Chalamet (Call Me By Your Name), Jennifer Lawrence (Gorrión Rojo), Jonah Hill (El lobo de Wall Street), Kid Cudi (Need for Speed) y hasta con Matthew Perry (Friends) y la cantante Ariana Grande (Zoolander No. 2).

Todo un reclamo publicitario que cubre las expectativas de cualquier fan de este mundo: ya sea por las masas que admiran a Grande, porque echamos de menos al bueno de Chandler o porque seguimos de cerca la prometedora carrera de Chalamet: cualquier excusa será válida para correr a ver Don't Look Up, cuyo título en español significa literalmente No mires arriba.

Hacía meses que sabíamos que algo gordo se estaba cociendo en la nueva película de McKay. Jennifer Lawrence fue de las primeras en subirse al barco y se rumoreó que DiCaprio podría acompañarla, pero él mismo no sabía si podría compatibilizar el rodar de Killers of the Flower Moon, lo próximo de Martin Scorsese, con Don't Look Up.

McKay finalmente le ha convencido y contará con la estrella de El Renacido y El aviador en su película. Este director, acostumbrado a repartos corales de grandes estrellas como los de El vicio del poder o La gran apuesta (donde juntó nada más y nada menos que a Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt y Ryan Gosling) y uno de los más queridos por Hollywood por sus historias originales y algo cínicas, es una elección segura para trabajar con tantos rostros conocidos. Hasta ahora, ha mantenido el tipo y se ha llevado a casa un Óscar y otras cuatro nominaciones.

Pero ¿de qué va Don't Look Up? Sabemos muy poco sobre su sinopsis y los papeles que interpretarán todas estas estrellas. De momento tenemos que conformarnos con que se trata de una comedia sobre un par de astrónomos que realizan un tour por Estados Unidos para convencer a la población de que la Tierra será destruida de forma inminente por un meteorito. Una buena noticia para rematar el 2020. Pero, claro, siendo como son, nadie los cree y los toman por locos.

¿Es un sueño? ¡No! Es el reparto de #DontLookUp, la nueva película de Adam McKay para Netflix.



No hay fijada aún una fecha de estreno, pero probablemente podamos verla en un breve preestreno en cines y un par de semanas después en Netflix a finales de 2021 o principios de 2022.