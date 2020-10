Part-time lover de Stevie Wonder y la infidelidad que fue nº 1 en todo el mundo

Stevie Wonder demostró con Part-time lover que a veces la vida te quita algo para darte otra cosa. O al menos eso creemos cuando celebramos los 35 años de su llegada al número 1 de LOS40. La historia de una infidelidad que llegó a lo más alto en todo el mundo.

Una canción que cuenta la historia de un hombre que engaña a su chica con una amante, y al final descubre que también ella le está siendo infiel. Stevie Wonder quiso contar de primera mano su propia experiencia personal.

El origen de Part-time lover

Part-time lover es una de las 10 canciones que el músico grabó para su vigésimo álbum de estudio, In square circle (1985). Habían pasado cinco años desde el anterior, Hotter than July (1980), aunque durante ese tiempo no había parado su actividad. Entre otras cosas, escribió cuatro canciones inéditas para su retrospectivo Original Musiquarium I (1982), colaboró con Paul McCartney en Evony and Ivory y se encargó de la banda sonora de The woman in red (1984), algo que no sentó bien el jefe de Motown Berry Gordy.

In square circle se grabó entre 1984 y 1985 en Wonderland, estudios propiedad del artista situados en Los Ángeles (California). Además de componer la letra y la música de todo el repertorio, Stevie Wonder también lo produce, lo arregla y, como es habitual, se encarga de la mayor parte de la música: sintetizadores, batería, percusión, acordeón, clavicordio, armónica, piano eléctrico y acústico, vocoder, percusión ambiental (sonidos de pájaros, océano, piedras, grillos. crujido de hojas) o Kora.

Part-time lover fue el primer single de la Cara A del álbum, una canción que destaca también por la aportación vocal de Luther Vandross. Además de unirse a los coros, se puede escuchar al cantante de R&B tarareando al final de cada verso.

El sonido de las canciones de los años 60’s fue reconocido por Stevie Wonder en ese momento. En concreto, el artista señala la influencia de The Supremes: "La primera vez que escuché Part-time lover, pensé en You can’t hurry love. Uh-huh. Es una combinación de You can’t hurry love y My world is empty without you".

Wonder reiteró lo mucho que ese material reflejaba su propia vida, de primera mano. "Seguro, un montón de canciones que escribo parten de mi experiencia personal", reveló al periodista británico David Nathan. "Recuerdo cuando yo estaba rompiendo con una chica y estaba viendo a esta otra chica. Llegué a casa y un tipo llamó por teléfono y disfrazó su voz, intentando sonar como una de sus novias, preguntando si ella andaba por ahí"

El videoclip de Part-time lover se rodó en Nueva York bajo la dirección de Bill Parker y además de imágenes de una pareja viendo la televisión y haciendo vidas separadas intercala escenas de Stevie Wonder actuando ante un teclado.

Part-time lover, un número 1 mundial

Part-time lover convirtió a Stevie Wonder en el primer artista en la historia que alcanzaba el número 1 simultáneamente en cuatro listas Billboard diferentes: Hot 100, R&B, Dance y Adulto Contemporáneo. Fue en Noviembre de 1985. Pero el éxito del tema no se redujo solo a Estados Unidos. El single fue también un enorme hit en Bélgica, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Portugal o España, donde llegó al nº 1. En Italia fue nº 2 y en Australia, Francia, Suecia y Reino Unido se situó en la tercera posición.

El 4 de Mayo de 1985, Stevie Wonder estrenó Part-time lover en directo, acompañado de Boy George. Fue en el legendario Teatro Apollo de Nueva York, dentro del concierto Motown Returns to the Apollo.

El repertorio de los 80’s de Stevie Wonder no cuenta con tantos remakes como su material de décadas anteriores. No obstante, Part-time lover atrajo a una variedad de músicos de géneros diferentes, incluido el reggae (Tanya Stephens de Jamaica), bossa nova (Romulo Gomes de Brasil), ‘middle-of-the-road’ (Paul Mauriat de Francia) o jazz (Brandon Fields, saxofonista americano que grabó un álbum entero con temas de Wonder. El coro alemán Young Voices Brandenburg también hizo una versión de Part-time lover para su álbum de 2011 Echoes of Motown.