Nyno Vargas: “No digo que apoye la música violenta, digo que la violencia vende”

Tras el éxito de Hola, Nena junto a Omar Montes, era cuestión de tiempo que Nyno Vargas volviese a lanzar temazo. El valenciano, que alcanzó en su primer mes el Disco de Oro con aquel tema, ha lanzado este mes de septiembre nueva colaboración: Toto.

Esta vez, Nyno ha apostado por una de las artistas españolas con más trayectoria de la escena urbana española: Mala Rodríguez. La andaluza se ha sumado a esta canción de ritmo pegadizo y letra divertida que en menos de tres semanas suma dos millones de reproducciones en Youtube.

El flow del valenciano y la fuerza de Mala se unen en una canción llena de ritmo. Además, para el videoclip, contaron con la participación de Yiya, compañera de Nyno en la última edición de Supervivientes.

En LOS40 Urban hemos hablado con ellos sobre cómo nació Toto. Pero no solo eso, también hemos charlado sobre la violencia en la música, Supervivientes y sus planes de futuro.

Pregunta (P): Toto está siendo todo un éxito, ¿os lo esperabais?

Mala Rodríguez (M): Ha sido muy guay. Hay un montón de seguidores que esperaban esta canción.

Nyno Vargas (N): Yo me esperaba esa repercusión. Lo que sí que me sorprendió es que se posicionara como número 1 en tendencias tan rápido. Normalmente suelen pasar varias horas. Este se posicionó en cuatro.

P: Nyno, ¿cómo nació Toto y en qué momento entró Mala?

N: Yo estaba trabajando ya en algo para ella. Estaba buscando algo muy específico. No fue hasta que en el estudio un amigo me contó la historia de que iba detrás de una chica. Cuando quedó con ella vino una amiga suya y el chaval se hizo la picha un lío, nunca mejor dicho. Me dijo que, cuando quedó con ella, quien le gustaba al final era la amiga. Fue un cachondeo. A partir de ahí se me encendió la luz y lo llevé a la canción. Le dije a mi equipo que se lo quería presentar a la Mala porque me parecía divertido. Así fue.

P: ¿Os conocíais de antes?

N: Personalmente no.

M: Pero yo sí que lo seguía a él. He escuchado su música y he sido su admiradora.

Nyno Vargas, con el pelo rubio platino, en el videoclip 'Toto' / Foto cedida por TP Comunicación

P: ¿Y alguna vez os habéis enamorado del novio o novia de un amigo como dice la canción?

N: A mí no y espero que no me pase en la vida porque me parece una cosa muy fea. Es algo que pasa, pero personalmente creo que no tendría ojos para fijarme en la mujer de mi colega.

M: A mí tampoco. Es muy fuerte, pero yo entiendo que pueda pasar. Entiendo que cuando vas pasado de tragos, te animas a todo. Una chica, tras sacar la canción, me dijo que no estaba bien que hiciese eso a mi amiga. Le tuve que decir que era una canción y que no era mi vida. La canción habla de una chica que va borracha y le da lo mismo ocho que ochenta.

P: Pero no hay que poner la excusa del alcohol...

M: Anda que no pasa veces. El furor del momento lo llaman. De hecho, desinhibe.

N: La gente cuando sale de fiesta pierda la cabeza. Porque está nublada. Esa adrenalina que te da el alcohol. Y quien diga que no miente.

P: Esto ha sido una colaboración de Nyno con Mala, ¿va a haber tema de Mala con Nyno?

N: Yo creo que sí. Ella sabe que para lo que quiera, me tiene. Lo que le haga falta.

M: Yo soy súper fan de Nyno y fue una súper sorpresa que me hablase por Instagram para decirme de hacer una colaboración juntos. Yo llevo años escuchándole. En Andalucía el lleva sonando años. Es que allí se escucha mucho flamenco.

Mala Rodríguez, con el cabello azul, en 'Toto' / Foto cedida por TP Comunicación

P: Mala, tú llevas muchos años en la industria. ¿Crees que a mucha gente le cuesta dejar crecer a los artistas, que les recuerdan a un momento de sus vidas y no quieren que cambien y evolucionen?

M: Yo espero que todo el mundo madure y queme etapas. Eso es lo más sano. Una persona que sigue siendo la misma durante veinte años da como cosita. Tu esencia no va a cambiar, porque a ti te hizo Dios de una manera y está ahí. Pero tú tienes experiencia y conocimiento. Vamos creciendo y madurando. Yo estoy siempre cambiando porque me gusta. Adoro los cambios.

N: Es como si a mí me dicen que vista igual que hace diez años. Es imposible.

P: Nyno, en el videoclip de Toto aparece Yiya, y eso que en Supervivientes tuvisteis algunos enfrentamientos, ¿os habéis hecho amigos fuera?

N: La amistad empezó dentro y luego nos matamos. Lo que pasa es que cuando yo salgo del programa, ella sale después y convivimos durante tres semanas sin cámaras en el mismo recinto. Yo soy una persona que, a no ser que le hagas algo a mi familia, se me olvida todo. Yo tuve un momento allí que no me parecía bien cómo estaba ella actuando, pero no soy rencoroso. Desde dentro se ve totalmente diferente a lo de fuera, porque al final son tonterías, ¿sabes? Con la barriga llena desde fuera se ve todo distinto. Hablamos de hacer el videoclip y nos cedió su local y todo. Vino aposta al rodaje.

P: Mala, ¿tú te animarías a ir un reality como Supervivientes?

N: Va a ir ahora a La Isla de las Tentaciones (risas)

M: Yo he hecho La Voz este año. Es lo primero que he hecho en televisión y me lo he pasado muy bien. Pero no me veo yo yéndome ahora mismo a una isla desierta sin comida.

N: Yo la veo claramente como perfil de ganadora del programa. Uno, porque es una tía luchadora; dos, la gente va a empatizar con ella y le va a caer muy bien por su forma de expresarse; tres, a mí me encantaría verla ahí. Eso sí, a nivel emocional se pasa muy mal porque no puedes ver a la familia. Ese sería el punto donde podría flaquear. Ahí estás aislado. Pero te veo todo el perfil de triunfadora.

M: No me jodas, que me apunto. Que me da refuerzo positivo. Pero tiene que ser una gran experiencia porque todo lo que sea mirarte para dentro es bueno.

P: Nyno, pero hace poco, en una entrevista para El Periódico, dijiste que no animarías a otros artistas a participar en el programa.

N: Sí, pero eso se ha malinterpretado un poquito. Yo dije que no animaría a todos los artistas. Me refiero a un grupo que no recomendaría que fuera. A Mala sí se lo recomendaría porque la veo como un perfil que puede salir triunfando. Por la personalidad que ella tiene y como es.

M: Hay mucha gente que tiene cosillas ocultas y que son Mr. Jekyll y Mr. Hyde.

Nyno Vargas en una moto para el vídeo 'Toto' / Foto cedida por TP Comunicación

P: Nyno, el otro día estuviste en el debate de la serie HIT hablando sobre redes sociales y adolescencia con Mamen Asencio. Se habló del machismo y violencia en las letras y videoclips. Comentaste que en tus videoclips vendía más «una paliza que dar una flor». ¿Por qué piensas eso?

N: Eso te digo que también es incierto. Es verdad que yo dije ‘¿qué vende más, que le den a Omar una paliza o que regale una flor? Ahí está. Al final Omar (Montes) le ha dado la vuelta. Vamos a darle la vuelta, ¿quién tiene la culpa él o quienes se han hecho eco de la noticia? Porque difundieron un vídeo en Twitter y ya se encargó la gente de que eso diese la vuelta a España. Es la misma gente.

M: Es que buscan la polémica. La polémica siempre vende. ¿Tú crees que a los artistas nos gusta hablar mal unos de otros? Somos todos iguales, somos de la profesión. Lo único que ha hecho (Omar Montes) es hacer una tortilla de papas y darle la vuelta.

P: ¿Entonces pensáis que en la música vende la violencia?

M: Yo creo que sí. Que la violencia, el sexo, la muerte, las drogas…todo eso es morboso para el ser humano.

N: Pero al igual que las películas.

Mala Rodríguez en una de las imágenes de 'Toto' / Foto cecida por TP Comunicación

P: Entre los diez vídeos más visto de Youtube no aparecen palizas, de hecho van de amor o de situaciones divertidas (Despacito, Sorry, See You Again, Uptown Funk, Gangnam Style, Baby Shark…) ¿Esto no contradiría ese argumento?

M: Pues te voy a decir una cosa, ojalá que la luz gane sobre la oscuridad. Pero yo te digo que los vídeos que veo de personas que triunfan de un día para otro, en todos veo serpientes. De las gordas. Eso me da como yuyu.

N: Tú me estás hablando de artistas que hagan lo que hagan van a triunfar. Daddy Yankee ahora sale cantando los Patitos en el Agua y te va a viralizar la canción, pero él salió de la calle y se tiró diez años hablando de tiroteos y de pistolas. Cantando a mujeres. Es él quien tiene ahora el número 1 del mundo.

P: Bueno, la canción es de Luis Fonsi aunque participe Daddy Yankee…

N: Pero, escúchame, el que pegó la canción fue Daddy Yankee. Olvídate de Luis Fonsi, porque ahí el duro es Daddy Yankee. Yo he escuchado a Luis Fonsi, respeto su trabajo y me gustan sus canciones románticas, pero el que hizo viral la canción es Yankee y Yankee es de la calle. Todos esos artistas crecieron ahí y sus inicios fueron violentos.

M: Hasta que no se metió Daddy Yankee… es que hizo magia en esa canción.

P: Entonces, Ed Sheeran, Bruno Mars, Justin Bieber, que están entre los diez… ¿también triunfaron porque salieron de la calle?

N: Esos ya no te puedo decir porqueno controlo tanto. Justin Bieber ha estado envuelto en muchas movidas. Yo no te digo que apoye la música violenta, te digo que la violencia vende. La mayoría de artistas latinos que están sonando ahora y que han influenciado tanto en España, tienen letras y contenidos fuertes. Es gente que ha tenido problemas con la justicia. Que hay gente que no tiene que recurrir a eso, pues también como Beret o Pablo Alborán. Pero cuando vas a la discoteca no te ponen a Beret, ¿quién suena en las discotecas? Es así.

P: Me gustaría saber qué artistas urbanos estáis escuchando ahora.

M: Yo te recomiendo una chica venezolana que se llama Elena Rose. Me encanta ella y voy a hacer una canción para su próximo disco. Ella es una chica maravillosa que ha escrito todas las letras de las canciones de Becky G y de otras reguetoneras. Ahora por fin va a sacar su propio disco. Hay muchos artistas que no tienen el look y tienen toda la grasa para triunfar.

N: Yo te recomiendo a Millow G. Que además es mi hermano.

P: Hay muchos artistas a los que les preocupa o les genera ansiedad el concepto de Always on artist. ¿A vosotros os preocupa?

N: A mí no me preocupa para nada porque en verdad saco tema cuando me apetece. Es verdad que a nivel de streaming, tienes más si estás constantemente sacando contenido musical. Por canciones, tengo hasta 30 canciones que podría sacar mañana, pero creo que necesitan su espacio y su tiempo.

M: Es como vivimos hoy en día con el “dame contenido”. Imagínate, a mí siempre me ha sudado eso, yo hice un disco hace veinte años. Era muy pequeña. Hasta que no pasaron tres o cuatro años no hice mi segundo LP y luego pasaron otros tres. Mucha gente me pregunta cómo he podido sobrevivir así, porque la peña te olvida, pero yo he tenido suerte. Yo creo mucho en el destino. Lo importante que lo saques tenga calidad. Yo veo a mucha gente talentosa que lanza temazos, pero no trascienden. Es tirar balas hasta que des. No sé, son tiempos raros.