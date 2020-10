¡No podemos más con el hype de Ariana Grande! La cantante estadounidense anunció este miércoles, 14 de octubre, que este mismo mes lanzaría su sexto álbum de estudio. Lo hizo con un escueto, pero conciso mensaje en Twitter. Ya sabéis lo que dicen, lo bueno si breve, dos veces bueno, y más si viene de una de las mayores estrellas musicales del momento.

“No puedo esperar para daros mi álbum este mes”, escribió la artista. Aunque ya la habíamos visto en el estudio trabajando en nueva música, no sabíamos que el disco iba a salir tan pronto al mercado.

De hecho, miles de fans mostraron su emoción en las redes sociales, haciendo que el nombre de Ariana fuese trending topic mundial durante toda la tarde. Uno de los artistas que no tardó en reaccionar a esta noticia fue The Weeknd. El cantante de Blinding Lights reutiteó la publicación y, como era de esperar, este gesto no pasó desapercibido por los fans.

Y es que, como bien es sabido, los artistas suelen apoyarse sobre todo cuando tienen algo que ver en esos proyectos. De este modo, los rumores de una nueva colaboración entre el canadiense y la estadounidense inundaron las redes.

También es posible que The Weeknd haya estado involucrado de otra manera en AG6. Quizá haya estado en la composición y producción de algunas de las canciones que componen el disco.

Love Me Harder, la colaboración que sacaron en 2014

No sería la primera vez que Grande y The Weeknd lanzan tema juntos. En 2014, cuando ambos artistas estaban empezando en la industria, lanzaron el single Love Me Harder. La canción suma a día de hoy más de 600 millones de reproducciones.

The Weeknd podría estar involucrado en el nuevo disco de Ariana Grande

El propio The Weeknd aseguró el pasado mes de abril que Ariana le ayudó a ingresar en la industria musical, sobre todo a la hora de ponerse en contacto con el productor Max Martin. Tendremos que esperar (no sabemos cuánto pero poquito) para saber qué tipo de involucración tiene realmente el canadiense en este nuevo trabajo de Ari. Cruzamos los dedos para que sea una colaboración.