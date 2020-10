Ariana Grande lanzará su nuevo disco este mes de octubre

God is a woman y no le gusta andarse con rodeos a la hora de soltar bombazos. Ariana Grande ha anunciado por sorpresa que este mismo mes va a lanzar su nuevo disco. Lo ha hecho con un escueto tuit que ha revolucionado a sus fans. ¡Y con razón! No estábamos preparados para tal hype.

"No puedo esperar para daros mi álbum este mes", ha escrito la cantante en su cuenta de Twitter. ¿El resultado? Que en menos de media hora el nombre de Ariana Grande se convirtiese en trending topic mundial.

Ariana ya había lanzado pistas sobre que estaba trabajando en un nuevo disco. La habíamos visto en el estudio, compartiendo los primeros acordes de una nueva canción, pero no nos imaginábamos que el álbum iba a llegar tan pronto.

i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020

Se trata del sexto álbum de estudio de Ariana Grande, del que todavía no conocemos más detalles. El último, Thank U, Next, fue lanzado en febrero de 2019, apenas seis meses después de Sweetener.

A pesar de ello, durante este año y medio Ariana no ha dejado de trabajar, cantando en varias colaboraciones. Este mismo año, sin ir más lejos, ha lanzado canciones junto a Lady Gaga (Rain On Me) y Justin Bieber (Stuck With U).

Tendremos que esperar (tan solo unos días, por suerte) para conocer las nuevas canciones en las que ha trabajado Ariana. De hecho, podría haber single con Doja Cat, ya que esta confirmó hace unas semanas que existía una colaboración entre ambas que todavía no se ha publicado. Otra posibilidad es que haya un tema con la girl band de moda: BLACKPINK. Aunque las chicas coreanas al final lanzasen tema con Selena Gomez (donde aparece Ariana entre las compositoras), puede que también aprovecharan para trabajar en el estudio.