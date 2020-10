Bastille reflexiona sobre la ansiedad y los problemas de la posmodernidad en su nuevo tema: ‘Survivin’

La adolescencia, las noches desenfrenadas, el primer beso, el primer amor, el primer viaje con amigos... Parece que todos estos aspectos van juntos de la mano y la etapa de antes de convertirse en un adulto es idílica. Pero la adolescencia también trae consigo problemas de ansiedad, dudas, crisis de identidad... Todos estos temas envueltos en una aureola de tabús los recupera el grupo inglés Bastille y les planta cara diciéndoles: I'm survivin' (estoy sobreviviendo)

Survivin es el nuevo tema de Bastille tras el lanzamiento sorpresa este verano con la colaboración de Graham Coxon, What you gonna do?. El grupo londinense lanza esta vez un single desafiante y atrevido cuya letra versa sobre la versión que elegimos de nosotros mismos y damos a los demás. Con un telón de batería de fondo, el líder del grupo, Dan Smith reflexiona sobre la ansiedad, las dudas sobre uno mismo y lo abrumadora que puede llegar a ser la vida en la sociedad actual.

Todo, como veis, muy propio para este año 2020 marcado por la pandemia de la COVID-19. Lo cierto es que Dan comenzó a trabajar en Survivin meses antes de que el 2020 diera un giro de 180 grados y se convirtiera en una auténtica distopía, el líder de la banda pensó que esta canción podría ser una declaración honesta de los altibajos que ha sufrido Bastille en los siete años de carrera musical. "Hubo momentos en los que me sentí como si hubiera estado en una lavadora y en una cinta trasportadora al mismo tiempo", declaró, "pero cuando la gente me preguntaba como estaba, siempre respondía el cliché británico: 'Si, todo bien".

Bueno, pues aunque Survivin no este dedicada a la pandemia que estamos viviendo, la verdad es que podría ser una muy buena banda sonora porque refleja perfectamente lo que ha sido entrar en la nueva normalidad y descubrir que todo había cambiado y a la vez todo seguía siendo lo mismo. Para Dan, esto es lo que ha significado el 2020 y el puesto que tiene su canción en él: "Al principio de la cuarentena me sentí muy cohibido por haber escrito una canción que era relevante cuando en realidad no estaba destinada a serlo, pero luego también creo que 2020 es el año en el que todos hemos dejado de fingir que todo estaba bien".

En cuanto a estilo musical, el nuevo trabajo de Bastille contiene referencias de la cultura pop junto con momentos musicales que nos sorprenden y nos encantan. Desde el bucle de batería en el comienzo de la canción, hasta el conjunto de flautas con voces duras y el coro que nos golpea como un abrazo entre un grupo de amigos. Aunque también hay algunos matices con el saxofón como protagonista que aportan una alegría y un ritmo especial a la canción.

Y aunque como dicen algunos versos de la canción "es como si este tiempo hubiera estado viviendo al revés", lo cierto es que el nuevo tema de la banda inglesa nos transmite un mensaje de esperanza y ánimo que nos alienta a seguir adelante y no dejar de soñar con tiempos mejores, porque seguro que llegarán