Consigue un récord Guinness por tatuarse 28 veces a su cantante favorito

Lo que hacemos por nuestros ídolos, nos marcan. Solo hay que recordar nuestro cuarto de adolescencia, con sus paredes empapeladas, las esperas interminables, a las que nuestros padres nos acompañaban para un autógrafo o el monotema con nuestros amigos…

Algunos se han hecho un corte de pelo para imitarlos, otros han cambiado su forma de vestir o incluso algunos cambiaron su acento para parecerse un poquito más a esa persona que idolatran. Todas estas cosas tienen en común que no son permanentes y que cuando tu amor platónico por esta estrella va a desapareciendo, tú puedes ir poco a poco retirando esos recuerdos.

Sin embargo, todos conocemos a personas que tienen que ir un paso más allá y que, además, hacen cosas que no concuerdan para la edad que tiene. Sí, nos referimos a esos adultos que no se ponen líneas rojas que no pueden cruzar y se convierten en auténticos fanáticos.

En esta ocasión no venimos a hablaros de esas personas que entran en quirófano y comienzan el viaje de las cirugías imposibles, que también tienen otro buen debate. Hoy queremos hablar de los tatuajes, esas marcas en la piel que nos traen grandes recuerdos, no todos buenos, y que son para toda la vida.

Los más futboleros habrán visto múltiples reportajes de fans mostrando el tatuaje de su ídolo, una locura que se puede llegar a entender. Pero hoy, os presentamos a Nikki Patterson, una escocesa de 35 años que ha ido un paso más allá, vive por y para el rapero Eminem.

Esta aventura que comenzó cuando Nikki tenía 18 años, la ha llevado a tatuarse 16 portadas de álbumes del artista, pero no solo eso. La joven cuenta con nada más y nada menos 52 tatuajes por todo su cuerpo, asegura que esto no ha hecho más que empezar.

Esta hazaña ha llevado a la mujer a entrar en el libro de los Récord Guinness como la persona que más tatuajes tiene de otro ser humano. Aunque pueda sonar a broma, para poder obtener esta medalla y formar parte de la historia, Nikki tuvo que ser sometida a un exhaustivo control donde se comprobó que todos esos tatuajes representaban a Eminem.

