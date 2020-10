Las expectativas estaban muy altas, y las primeras críticas que recibido Bruce Springsteen en torno a su nuevo disco, se han cumplido. El legendario músico de Nueva Jersey vuelve después de seis años con la E Street Band, Letter To You, y lo hace por todo lo alto, con uno de los mejores álbumes de sus últimos tiempos.

Para acompañar a esta gran noticia musical, el Boss ha preparado un contenido adicional que será un auténtico regalo para todos sus fans. Se trata de un documental que podremos ver el 23 de octubre a través de Apple TV+. Está escrito por el mismo Bruce Springsteen, y en él que podremos ver cómo se ha grabado este disco en un tiempo récord: tan solo cinco días.

La película incluye actuaciones completas de la E Street Band, versiones finales de diez de las canciones de este nuevo disco, material de archivo nunca antes visto, y una mirada mucho más profunda del propio compositor. De acuerdo con Springsteen, el filme es un homenaje a la E Street Band, a la música rock en sí y al papel que esta ha tenido en la vida del artista.

Bruce Springsteen lanza un documental sobre la grabación de su nuevo disco, ‘Letter to You’

"Bienvenidos fans y amigos de todo el mundo. Aquí en E Street estamos entusiasmados con el lanzamiento de nuestra película Letter To You el 23 de octubre", escribió el cantante en su sitio web. "Esta es la primera documentación exhaustiva del trabajo de E St. Band. Filmamos los cinco días de las sesiones de Letter To You, y podrás ver a la banda y a mi acomodando los arreglos y grabaciones que componen nuestro último lanzamiento", añadió.

El nuevo disco de Springsteen fue grabado en muy pocos días en el estudio de su casa. Su realización viene después de que el músico asegurara sufrir un bloqueo de escritura que no le permitía componer nueva música. Sin embargo, este bloque desapareció espontáneamente y pudo terminar las composiciones en menos de una semana. La banda tenía planeado un tour para promocionar el disco, pero por la pandemia, Springsteen no contempla su regreso a los escenarios hasta el 2022.