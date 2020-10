Pablo Alborán, Sebastian Yatra, Dani Martín y Camilo llegan al ecuador de octubre con sus nuevas canciones

Cuando uno/a piensa en el viernes, inmediatamente su mente se traslada a esa comida familiar o a desactivar la alarma que suena sin falta cada día cuando apenas ha salido el sol. Pero lo que muchos también recuerdan es que con el final de la semana también llega la ola de novedades musicales que nos traen nuestros artistas favoritos.

Si el pasado 9 de octubre fueron Cepeda, C. Tangana y Najwa Nimri algunos de los que se encargaron de poner la banda sonora del fin de semana, ahora llega el turno de otra lista de referentes musicales. En esta ocasión nos referimos a Pablo Alborán, Sebastian Yatra, Dani Martín, Camilo y Lana del Rey, entre otros. ¡Dale al play!

Viernes 16 de octubre

Pablo Alborán - Hablemos de Amor. El malagueño nos ha presentado un nuevo avance de su álbum Vértigo. Esta vez lo ha hecho a través de esta bonita balada en la que resume lo que para él significa el amor. Con distintos gestos, el artista nos cuenta todas aquellas cosas que le hacen sentir este sentimiento. El sonido del acordeón acompaña a la bonita voz del cantante. Según desveló Pablo, es la última canción que compuso antes de la pandemia, pero en ellas podemos escuchar algunos versos casi premonitorios.

Dani Martín, Camilo - Avioncito de Papel. Ya está aquí el nuevo disco de Dani Martín, Lo Que Me Dé La Gana, y con él ha llegado un repertorio de lo más variopinto. Entre las canciones se encuentra su colaboración con el colombiano, que habla de todos esos amores que se enfrían y se agotan. Esta balada nos traslada a las playas de Cádiz que tanto llenan al cantante y que están presentes en su nuevo trabajo.

Sebastian Yatra, Guaynaa - Chica Ideal. Para celebrar su cumpleaños, el colombiano nos ha deleitado con un nuevo sencillo que levanta el ánimo a cualquiera que lo escuche. Con los sonidos del moombahton, la canción habla de ese deseo de encontrar al "amor de su vida", es decir, una chica "que sea muy especial". Esta vez, Sebastian se alía con el puertorriqueño de éxito Guaynaa.

Demi Lovato - Commander In Chief. Con las elecciones de Estados Unidos en pleno auge, Demi Lovato ha querido lanzar un mensaje a Donald Trump a través de su música. La cantante pide el voto para las elecciones de noviembre en un tema en el que ha trabajado con Finneas y Julia Michaels, entre otros. "No nos rendiremos, mantendremos nuestra posición. Estaremos en las calles mientras tú eres el Comandante en Jefe", dicen algunos de sus versos.

Lana del Rey - Let Me Love You Like a Woman. Parece que la cantante se ha animado a compatir un avance de su disco Chemtrails Over The Country Club. Y decimos "parece" porque aún no hay confirmación por su parte. Lana llega con una balada romántica que habla de ese deseo de querer amar a la otra persona de manera incontrolable. Escuchamos sonidos country muy chill que convierten la canción en una escucha de lo más placentera.

Justin Bieber, Benny Blanco - Lonely. El canadiense se ha aliado con Benny Blanco para lanzar una de sus baladas más personales. Bieber habla de su propia experiencia al convertirse en una súper estrella con tan pocos años. Esto, sin duda, afectó a su vida y al rumo que ésta tomaría. En ocasiones, se sentía solo aún contando con millones de seguidores repartidos por todo el planeta. ¿Ha sido este el precio de su fama?

Vanesa Martín - Salto Mortal. La malagueña ha presentado un nuevo adelanto de su disco, y lo ha hecho con una balada que nos ha emocionado desde el primer segundo. Cuenta la historia de Cisco García, el tenista que sufrió un accidente mientras practicaba snowboard. La cantante se inspiró de los vídeos que él compartía junto a su pareja mientras escuchaban sus canciones en el coche.

KEVVO, J Balvin - Billetes Azules. ¿Echabas de menos la voz de J Balvin? Pues no temas, porque el puertorriqueño KEVVO se ha aliado con él para traernos nuestro nuevo vicio en forma de canción. Con un beat hipnotizante y los sonidos del reggaeton, ambos nos regalan una canción en la que presumen de lujos y hablan de una intención de lo más explícita con una chica.

Mau y Ricky - La Grosera. Los hermanos Montaner han lanzado su canción más transparente. Hablan de lo que verdaderamente sienten muchos cuando terminan una relación. Desearle el bien a la otra persona es algo que puede ocurrir, pero también lo contrario. Mau y Ricky unen sus voces para lanzar un claro y transparente mensaje: no vas a encontrar a nadie como yo, pero yo sí voy a encontrar a alguien mejor que tú.

The Vamps - Glory Days. El nuevo álbum de los británicos, Cherry Blossom, ya está aquí. Con él ha llegado un repertorio de canciones muy variado. Algunas de ellas ya las escuchamos hace unas semanas, pero el resto de ellas no han fallado en su intención de sorprendernos. Una de ellas es Glory Days, que nos aporta esa energía positiva que necesitamos en estos momentos de oscuridad. Y lo hace con un sonido pop y toques del estilo alternativo.

Otros de los que no han faltado a su cita semanal son Maikel Delacalle y Ecko con Me Fascina, Delaporte con Se Va, Antonio Orozco con Entre Sobras y Sobras Me Faltas, Dasoul con Déjame Entrar y África con Feels.