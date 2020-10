Todo lo que toca Miley Cyrus se hace oro. Ha pasado numerosas veces con sus versiones como la de Heart Of Glass de Blondie que hizo oficial por la petición de sus fans, el My Future de Billie Eilish en BBC Radio o el reciente Gimme More rockero para MTV. Ninguna, hasta ahora, había dado el paso a lo que parece que es la evaluación del éxito: Hacerse viral en TikTok. Sí que había obtenido el reconocimiento de los autores originales. En su momento, dijeron en una entrevista a un medio australiano: “Ojalá hubiéramos hecho algunas partes como lo ha hecho ella”.

Hablamos de esta cover Why’d You Only Call Me When You Are High de los míticos Arctic Monkeys ha arrasado en la red social. Seis años después de que la recreara en los MTV Unplugged de 2014. Ya lo hemos hablado en LOS40, TikTok revitaliza canciones que parecían muertas. Fue durante la época de Wrecking Ball, con la Miley de pelo corto y rebelde.

De ahí nació este challenge. Consiste en lo siguiente: los creadores del vídeo aparecen de lo más casual, ya sea en pijama o en ropa básica y con un golpe al suelo, un movimiento de cabeza o cualquier original punch, cambian radicalmente de look. Podemos verlos con sus outfits más extravagantes, con sus mejores galas, sexy’s de la muerte... La idea es una transformación a mejor cuando la cantante empieza con la letra del estribillo: ‘Why’d you only call me whe you’re high’. Todos tienen algo en común, hay un toque cañero en su actitud y en su forma de vestir.

La cover de Miley Cyrus que se ha hecho viral en TikTok

La estadounidense sabe lo mucho que triunfan sus toques personales a canciones de toda la vida. Por eso, ha grabado más para Backyard Sessions de MTV. Podremos disfrutar de ellas en los días 16 y 17 de este mes de octubre. Si te gusta esta cara de la joven, ¡vas a disfrutar de ella al 100%! Y con suerte, alguna más saltará a la app de moda.

Arctic Monkeys

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andreas Neumann (@neumanvision) el 12 Oct, 2020 a las 9:34 PDT

¿Qué es de ellos? Han estado bastante silenciosos desde su último lanzamiento: Tranquility Base Hotel & Casino en 2018. Pero una publicación de Matt Helders, el baterista de la banda, desató los rumores de un posible proyecto. El fotógrafo Andreas Neumann le inmortalizaba detrás de la batería rodeado de amplificadores. Una de las opciones más candentes es que estén trabajando con Josh Homme. Estaremos con los ojos y oídos abiertos a las novedades.