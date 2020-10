Dani Martín: Hay una palabra que define cómo se sentía horas antes de publicar su disco

Ha llegado el día. Dani Martín ya tiene en la calle su nuevo disco. Ya ha compartido con el mundo entero el fruto de su trabajo de estos últimos cinco años. Lo que me dé la gana es un pedacito de él que emana verdad, honestidad, diversidad y mucha ilusión. De eso, esa es la palabra que define lo que sentía el cantante horas antes de hacer público su trabajo.

“No, la ilusión no se pierde. Ni las mariposas, ni la inseguridad, ni el miedo, ni las ganas, ni la incomodidad”, aseguraba en redes.

“Este es mi primer disco, una vez más. Este es mi último disco, porque lo hicimos como si fuera lo último que nos fuera a pasar. Y sí, digo hicimos porque este es el disco en el que he jugado a que me enseñaran a crecer, a ser yo, a llegar a lugares que solo no sabía, a mostrarme que no solo canto eso que me creo que sé cantar, que hay más, que hay menos, que no medir todo tanto en lo artístico es precioso y me hace libre. Que viajar solo, en busca de cambios, es sanador”, comparte sobre la apertura que ha experimentado a la hora de hacer estas canciones.

Y es un disco coral. Se ha rodeado de mucha gente para darle forma. “Que Camilo es un ángel. Que Bori lo sigue siendo. Que Iñaki y Paco no me necesitan. Que Boa Mistura y Bego Martín han hecho algo único que genera un ‘wow!’ y una galería de arte dentro de un disco. Que Puercoespín y Sony Music, son el cimiento más sólido para aguantar todo el peso de las locuras de mi estómago”, añadía en esos momentos previos a la publicación.

“Que la paciencia es mi asignatura pendiente, gracias querido Rafa Arcaute, de corazón, por enseñarme a esperar. Que hoy me vuelve a pasar, que siento algo inexplicable esperando que sean las 00:00. Quiero que esto que hemos hecho sea vuestro y comenzar otro viaje, lo deseo. Gracias por seguir ahí desde hace 20 años, a veces no sé por qué, pero otras como hoy creo que entiendo que tenemos algo en común con esta ilusión, la nuestra”, asegura emocionado y agradecido.

Y solo pide una cosa: “Disfrutad cada silencio y cada nota, están sacadas de las entrañas. LQMDLG NO ES UN DISCO, ES MI PRIMER DISCO”.

Y cuando uno se muestra sin corazas, a corazón abierto, la gente lo agradece.

Kanny García: te leo, te siento, te aplaudo y esta noche con vino en mano TE ESCUCHO!!! que ganas!

DJ Nano: Tic Tac, Tic Tac... muchas ganas y muchísimas felicidades Daniel !!!

Delaporte: 🏔🏔🏔

Jorge Cadaval: Vamos Daniiii❤️

Vega: Creo que esa ilusión, ese sentirte novato aún después de todos los años que se entregan, eso precisamente es lo que hace que Dani Martin haya 1 y sólo 1. Feliz paternidad. Disfrutalo mucho, al menos tanto como los que lo vamos a recibir ♥️ Abrazo amigo. 😘😘

Cayetana Guillén Cuervo: A por ello GRANDE 🙏

Marwán: Siempre es el primer disco y nada es más acojonante ni bonita que esa sensación 🔥