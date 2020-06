Dani Martín: sus mejores canciones en solitario y con El Canto Del Loco

Probablemente la banda sonora de tu adolescencia y juventud suene a El Canto Del Loco, el grupo con el que conocimos a Dani Martín hace justamente 20 años. Su sonido desenfadado, con carácter propio lleno de chulería y al más puro estilo rock madrileño conquistó corazones alrededor de todo el país llegando a consagrarse como una de las bandas musicales nacionales más queridas.

Disco a disco, Dani Martín ha ido creciendo como artista, evolución que se puede apreciar con el paso del tiempo en una vida dedicada a la música en la que, él mismo ha ido madurando al compás de su sonido. Una transformación que le llevó a emprender su carrera en solitario tras diez años formando parte de El Canto Del Loco. Aunque, a pesar del paso del tiempo, Dani Martín siempre tiene palabras amables sobre esa época y aún suenan las canciones más icónicas de la banda en sus directos.

Un artista caracterizado por no tener pelos en la lengua, algo muy aplaudido por sus fans. De hecho, ha llegado a confesar qué canción de El Canto Del Loco no quiere volver a cantar o cuál es, a su parecer, una de las peores canciones que ha escrito.

Además, por si pensabas que la carrera de Dani Martín se limitaba a lo musical, cabe recordar que también le hemos visto haciendo sus pinitos en el cine, las más populares en Yo Soy La Juani y doblando a Jack Black en Escuela de Rock, pero también en la pequeña pantalla haciendo cameos como el de Al Salir De Clase. Ahora, el documental Desmontando A Dani nos muestra en cinco capítulos la cara más desenfadada del artista madrileño.

Dani Martín: sus mejores canciones con El Canto Del Loco

Les conocimos con un mensaje contundente y directo en Eres Un Canalla, aunque, después y a través de sus cinco discos, también descubrimos el lado más sensible de Dani, David Otero, Chema y Jandro. Una carrera en la que no faltan las colaboraciones, una de las más destacadas, Puede Ser, en compañía de Amaia Montero.

Son Sueños

Un single que descubrimos dentro del álbum A Contracorriente y que llegaba repleto de ilusiones y reflexiones sobre el amor. Sin duda es una de las más populares de la banda.

Una Foto En Blanco Y Negro

Probablemente sea una de las más icónicas de los 10 años de vida de El Canto Del Loco. Con un ritmo pegadizo, esta letra de amor y desamor es una de las que más ha triunfado en los directos desde su lanzamiento en Estados De Ánimo. Una canción que ahora podemos escuchar en su versión renovada con la voz de David Otero en compañía del grupo Taburete.

Insoportable

¿Por qué no dedicar una canción a esa persona a la que literalmente no soportas? Eso debieron pensar Dani Martín y los suyos, ya que, las emociones negativas también tenían cabida en Estados De Ánimo. Gracias a El Canto Del Loco, tenemos esta maravilla de canción para dedicar a quien no se ha portado demasiado bien contigo.

Zapatillas

Un himno de rebeldía en estado puro y una de las más desenfadadas de la discografía de El Canto Del Loco. Incluso aquellos que no son grandes fans de la banda, son capaces de cantarla como si les fuera la vida en ello según suena en una fiesta. Locura en estado puro.

Besos

Otra de las grandes premisas de Dani Martín, con El Canto Del Loco y en solitario, ha sido ensalzar el valor de que lo realmente importante está en el interior. Ese es el mensaje detrás de los Besos que lanzan en este conocidísimo estribillo: "Y eso es lo que quiero, besos / Todas las mañanas me despierten besos / Sea por la tarde y siga habiendo besos / Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar".

Tal Como Eres

Dentro del disco Zapatillas había también momentos de ternura y Tal Como Eres es uno de ellos, todo un canto al amor verdadero. Una canción que también ha relanzado David Otero, en este caso junto a Cepeda.

Peter Pan

Con un videoclip grabado en la propia casa del autor de la novela, así presentaban este canto a la niñez y al proceso de hacerse mayor. Un personaje con el que Dani ha confesado sentirse muy identificado en más de una ocasión.

La Suerte De Mi Vida

Probablemente sea la declaración de amor más romántica de todas y cada una de las canciones de El Canto Del Loco. La escuchábamos en 2008 dentro del álbum Personas. Una letra que, según se cree, iba dedicada a Patricia Conde, por aquel entonces pareja de Dani Martín: "Y pienso que si no existes yo me muero / Que en mi cabeza había un sueño / Y que se ha hecho realidad / Y quiero contarle al mundo entero / Que tu vida es lo que quiero, y que tú eres mi mitad."

Dani Martín: sus mejores canciones en solitario

A partir de 2010 Dani Martín comenzó su andadura en solitario y, desde entonces, ya son cuatro los discos que ha lanzado más el recopilatorio Grandes Éxitos Y Pequeños Desastres. El último de ellos, Lo Que Me Dé La Gana es toda una declaración de intenciones.

16 Añitos

Fue su primer single en solitario y es, en palabras del propio artista: "una canción que habla de la cantidad de impedimentos que nos ponemos para ser nosotros mismos a lo largo de la vida".

Emocional

Una triste historia de amor acompañada por un vídeo protagonizado por su entonces novia, Blanca Suárez.

Cero

Es una de las más especiales y queridas de su carrera en solitario. En ella habla de la posibilidad de empezar de cero después de echar la vista al pasado. Un single perfecto para las nuevas oportunidades, así como, para comenzar una etapa diferente en la vida.

Dieciocho

"Hace dieciocho años salía mi primer disco. Hace dieciocho años cambió mi vida.....volvería a vivir todo porque me ha traído hasta aquí", así presentaba Dani Martín una de las canciones más personales de su carrera, en la cual hace un recorrido de la misma. Sin duda una de las imprescindibles de su trayectoria.

Los Charcos

Nadie dijo que fuera fácil, pero juntos se consigue cualquier meta o, al menos, así lo cuenta Dani Martín en Los Charcos, incluida en La Montaña Rusa: "Que me ayudes a enseñar mis cicatrices / Que me agarres con más fuerza el corazón / Que me digas que aunque toda sea difícil / En los charcos saltaremos tu y yo".

Cómo Me Gustaría Contarte

Sin duda alguna ésta es la canción más emotiva de todas las compuestas por Dani Martín. Dedicada a su hermana, a quien perdió, es una carta de añoranza hecha música. Un trágico suceso que ha marcado la vida del artista y que también se ve reflejado en Mi Lamento.

La Mentira

Una de las últimas creaciones que hemos escuchado del artista madrileño que cuenta, nada más y nada menos que, con la intervención de Joaquín Sabina. Una canto a la autenticidad que el propio Dani Martín presentó así: "Desde que nacemos vamos poniéndonos atrezzo para gustar, para ser admitidos, para formar parte de un grupo social… En LA MENTIRA ironizo sobre esto y lo hago porque me sucede a mí también. La canción está cantada en primera persona, pero habla de todos nosotros. Musicalmente está inspirada en la música que siempre me ha gustado, en trajes que hasta ahora no me había atrevido a probar. Me gusta definirla como una cumbia balcánica apocalíptica."

¿Cuál de todas las canciones de Dani Martín es tu favorita?