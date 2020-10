El grupo electro-pop Delaporte lanza este 16 de octubre su última novedad: Las Montañas. Un disco que ya venían adelantando con maravillas como Clap clap que brilló con el remix de DJ Nano, el tema No, De dónde vienes con Putochinomaricón y Las Montañas. Este último, si todavía no lo has escuchado, debes hacerlo. Es el resumen del proyecto, ¿la idea principal? Superar la opresión de esta sociedad, que se refleja perfectamente en el videoclip dirigido por Eduardo Casanova. Otras canciones del álbum que todavía no habías escuchado son: El Refugio, Se Va, La Bestia, El Volcán, No Dirás, Boom y Universo.

Tienes que dejarte llevar por la voz trascendental y angelical de Sandra. Para eso, te ayudarán los beats electrónicos que caracterizan el álbum y el viaje que tienen preparado pasando por cuatro destinos.

Primero, el bloqueo. Ese que seguro has sentido: no saber quién eres y, por tanto, dejas que otros decidan por ti. La segunda fase es darte cuenta y luchar por acabar con ello. Luego pasamos a la aceptación de todo lo que eres y por último la liberación: ¡es hora de amarse a uno mismo!

‘Las Montañas’: El nuevo disco de Delaporte que te transporta del bloqueo a la liberación

Colaboraciones top

Rica rica junto a Arkano es todo un bombazo. Ganas de bailar en estos tiempos de pandemia, te traslada a una discoteca. Además, añade un toque rapero al disco fundamental.

Bang Bang de la mano de Ginebras es la unión deseada. Un sueño hecho realidad el arte de estos dos grupos juntos. “No necesito tu cariñito, no me convence tu discurso radical”, dice la letra que te vas a aprender, seguro.

Clap Clap con Ximena Sariñana es un sonido muy ‘happy flower’, pero mensaje profundo. “No dirás que no soy valiente, no dirás que eres dueño de la gente” o “Soy otros cuernitos colgaditos en tu habitación”. Frases que llegan al corazón.

Gira por España 2021

Cartel Tour España Delaporte 2021 / Fotografías cedidas a Los40

Tras su éxito Un Jardín y su anterior LP Como anoche, juegan con un nuevo panorama musical y todas sus posibilidades. Puedes disfrutar de ellos el año que viene en su gira. Aquí te dejamos las fechas.