Niall Horan anuncia un concierto en directo desde el Royal Albert Hall

El 7 de noviembre tienes una cita con tu rubio favorito: Niall Horan. El artista ha querido, en estos tiempos tan complicados, dar un concierto en directo para todo el mundo. Con múltiples cámaras, su grupo al completo y diferentes regiones horarias (detalladas más abajo) en el prestigioso Royal Albert Hall de Londres. Las entradas están disponibles a partir de las 9 de la mañana del 16 de octubre aquí.

Este evento musical tiene un objetivo muy solidario: los beneficios se destinarán en parte al equipo de Horan que están paralizados sin trabajar y el fondo #WeNeedCrew. Este movimiento convertido en hashtag denuncia la precaria situación de los trabajadores del espectáculo. No reciben ayudas del gobierno por lo que están perdiendo sus negocios, hogares y vidas. Hacen hincapié en las familias de estos profesionales que no se pueden mantener ya que no cuentan con apoyo financiero.

¿Qué escucharemos?

Niall nos va a hacer disfrutar con canciones de sus dos últimos álbumes: Flicker y Heartbreak Weather. Dos éxitos que llegaron a número 1 en Estados Unidos. El irlandés explica el porqué de este concierto: “Sé que los eventos en directo son algo que todos echamos de menos, y hasta que podamos volver quiero hacer brillar a las increíbles personas que trabajan en giras que hacen posibles esos eventos y cuyos medios de vida se han visto gravemente afectados”.

“Estoy haciendo este trabajo para tratar de concienciar a todo el mundo sobre el inmenso valor que aportan a una industria de la que disfrutan tantos, y hacer algo para ayudarlos a ellos y a sus familias. Pido a todos mis fans que los apoyen conmigo y compren una entrada si pueden, y animo a todos los artistas a hacer lo mismo”, dice él exmiembro de One Direction.

Retransmisiones

Retransmisión en directo #1: Reino Unido, Irlanda y Europa (8pm GMT, 9pm CET)

Retransmisión en directo #2: América del Norte (Costa Este) y América Central/Sur (8pm EST, 10pm ART/BRT)

Retransmisión en directo #3: América del Norte (Costa Oeste) (8pm PST)

Retransmisión en directo #4: Australia, Nueva Zelanda y Asia (domingo 8 de noviembre - 8pm AEDT, 10pm NZDT, 6pm JST & KST)