Skone sobre la baja de Chuty en la Nacional: “Daré la cara por él e intentaré ganar por los dos”

Algo que ha demostrado el mundo de las batallas de gallos es que todo (o casi todo) lo que suena encima del escenario queda olvidado una vez que sales de él. Los insultos en forma de rimas que salen de todos y cada uno de sus participantes son mero espectáculo, pues aseguran que fuera de los escenarios todos se abrazan y felicitan.

Esto es algo que Skone y Chuty reflejan a la perfección. Ambos forman parte de la historia del freestyle a nivel internacional y, aún batiéndose en duelo ante el público, la amistad que guardan entre ellos es indestructible. No hay rima improvisada que pueda acabar con su vínculo.

Una de las peores noticias que ambos han podido recibir en las últimas horas es la de la baja del madrileño en la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020. Chuty ha dado positivo en COVID-19, lo que le ha obligado a distanciarse de sus compañeros y, sobre todo, de la competición. "Ha sido un palo enorme. Además de para el mundo del freestyle, también lo es desde la amistad. Chuty es uno de mis mejores amigos dentro de esta movida y en la vida, y que un amigo lo esté pasando mal y le pase esto…", dice Skone en una entrevista con LOS40.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Skonethebigfish (@skonethebigfish) el 6 Feb, 2020 a las 12:01 PST

Sin duda, la salud es lo más importante y el principal factor por el que preocuparse tras esta noticia. Pero el malagueño asegura que su amigo "está bien". "Es más por el tema de que le han quitado esa ilusión y es muy duro ver cómo a tu amigo le pasa eso", añade.

Skone está seguro de que su participación contará el doble, ya que no solo saldrá al escenario para defender sus rimas, sino también las de su amigo. "Me tendré que poner la capa y la espada de Chuty y en represntación a él, lo haré lo mejor que pueda y daré la cara por él. Intentaré ganar por los dos. Si gano, el trofeo es de los dos", señala.

Sin duda, unas palabras que salen de la boca de un compañero que mira por el bien de un amigo. Amigo al que comenzó a brindarle su confianza gracias a su introducción en el mundo de las batallas de gallos. De hecho, ambos decidieron juntos volver este año a esta competición para así deleitar a sus seguidores con sus mejores rimas.

Son muchos de estos seguidores los que se preguntan cuánto tiempo le quedan escuchando el ingenio de Skone. Es por ello por lo que, aprovechando nuestro encuentro, hemos querido solucionar todas estas dudas. "Si no hubiera pasado lo del COVID-19, quedaría muy poco Skone, porque no sé cómo soy capaz de soportar tanto evento. Pero como me ha venido este descanso obligatorio, me ha dado bastante la vida dentro del freestyle. Así que yo creo que un ratito queda", desvela. Queda Skone para rato.