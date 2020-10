Sara Socas nos habla en exclusiva de su próxima canción y de una posible colaboración con Nicki Nicole

Sara Socas es una de esas artistas que demuestran versatilidad en todos y cada uno de sus proyectos. A medida que avanza en su carrera, también lo hace en el desarrollo de su talento. No solo se le da bien eso de improvisar, sino que además cuenta con una voz especial que convierte sus temas en una fusión de estilos hipnotizante.

Lo demostró con sus anteriores proyectos, sobre todo, con Locutorio, la canción que lanzó durante la cuarentena y con la que consiguió animar a todos los que la siguen. Pues bien, parece que la tinerfeña pretende continuar el 2020 con nuevos hits con los que seguir protagonizando las playlists de nuestras canciones favoritas.

A juzgar por las palabras que Sara ha compartido con LOS40, lo que se viene es un auténtico hit. "El día 29 de octubre va a salir mi primera canción y mi primer videoclip en mucho tiempo. Es mi primer videoclip con narrativa y es la primera canción en la que canto mucho. Es de R&B, que era un estilo que yo tenía ganas de probar", desvela nuestra protagonista.

"El R&B me parece que mezcla muy bien el rollo rapero con el rollo de cantar y no sé, creo que son las dos cosas que me hacen ilusión", añade. Y parece que este estilo lo escucharemos bajo el título de Pieles, la palabra que la artista ha compartido en sus redes sociales.

Cualquiera que esté metido en el mundo de la música urbana habrá escuchado el nombre de nuestra protagonista en alguna de sus playlists. Al igual que también ocurre con el de Nicki Nicole, la artista argentina que ha irrumpido en la escena como auténtico cohete. No es de extrañar que los seguidores de este género crucen sus dedos para escucharlas a ambas algún día en un mismo tema. Pues a veces los sueños se hacen realidad.

A la pregunta de si le gustaría colaborar con Nicki Nicole y de si ya se ha formalizado dicho contacto, la tinerfeña responde sin tapujos: "Todavía no. He hablado con Ptazeta de hacer algo en el futuro. Yo ahora que estoy preparando la canción que va a salir y las siguientes, ya veremos cuando se puede dar. Yo creo que gente como Ptazeta y Nicki Nicole, dentro de las chicas que hacen hip hop, para mí sería de las personas con las que más me apetecería. Tengo ganas de que salga esto individual porque creo que a la gente que escucha a Nicki Nicole también le va a gustar este rollo, entonces creo que una vez que esté más posicionada dentro de ese género, será el momento de tocar a la puerta y llamar. Hemos hablado varias veces por redes y nos admiramos mutuamente. Ella me admira por el freestyle y yo le admiro por su música, así que ojalá salga algo súper guay".

De momento tendremos que esperar esa colaboración ansiada, pero lo positivo es que la idea, al menos, no ha sido un descarte. Es cuestión de tiempo que ambas acaben fusionando sus estilos y hacernos vibrar con el éxtasis que sus voces produce en la mayoría de sus oyentes.

Sara Socas improvisando / Rodrigo Jardón Galeana (Red Bull)

Como mencionamos en líneas anteriores, el talento de Sara va más allá. Y es que la artista está enfocada en las distintas competiciones de batallas de gallos en las que su ingenio, imaginación y agilidad en la improvisación ha dejado boquiabierto a más de uno/a. Aunque su éxito no ha sido un fenómeno repentino, sino un proceso de madurez y desarrollo profesional de Socas que se ha podido ir escuchando sobre el escenario. Su evolución, para muchos, es un motivo por el que enorgullecerse.

"Me siento orgullosa de haber conseguido el respeto de gente que era importante para mí. Me hace mucha ilusión que gente que para mí eran referentes me hayan escrito y hayan incluso hecho cosas conmigo. Que ahora sean personas que de alguna manera forman parte de mi vida o que sé que están siguiendo mis pasos creo que me hace darme cuenta de que no me he equivocado tanto en lo que estaba haciendo", explica la rapera.

La confianza es algo que ha formado parte de esta evolución y que, a día de hoy, la ha ayudado a desarrollarse profesionalmente. "Creo que visualizarse a uno mismo en una posición optimista y positiva viene bien porque salir con actitud asumiendo que ya has perdido, influye un montón. Si tú ya crees que ya has perdido o que en primera ronda vas a caer, es probable que ocurra. Si vas con actitud de ganar, es probable que estés más relajado mientras estés batallando", declara.

Nuestra protagonista está dispuesta a seguir inundando nuestros auriculares con su talento, y nosotros siempre estaremos agradecidos de poder hacerlo. Así que apúntate la fecha en tu calendario y no te pierdas lo que la tinerfeña va a ofrecernos el 29 de octubre. ¡Huele a temazo!