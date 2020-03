Sara Socas & Vlack Motor - Locutorio [2020]

Para Sara Socas no hay excusas. No importa si el Gobierno decreta un Estado de Alarma que la (nos) obliga a permanecer en confinamiento durante un período de tiempo establecido. Para ella, la música no entiende de cuarentenas, y así lo ha demostrado con su último lanzamiento.

Llega Locutorio, pero no de cualquier forma. El nuevo tema de la tinerfeña aterriza con un videoclip de lo más casero, obedeciendo a la orden de los agentes. Tan casero que son sus compañeros de piso los encargados de acompañarla.

Sara interpreta el tema a cámara con la actitud firme y optimista que le caracteriza y en los diversos escenarios de su vivienda. En el salón acompañada de los bailes de su amiga, en la habitación con un compañero convertido en modelo e, incluso, en la cocina mientras su otra amiga exprime algunas naranjas. Eso sí, todos y cada uno de ellos con sus respectivos guantes y mascarillas. ¿Alguna vez habías visto un videoclip más casero? Permítenos que lo dudemos.

De hecho, Sara ha contado con la ayuda de sus propios compañeros para la idea de este proyecto. Aunque asegura a LOS40 que la canción ya estaba compuesta, una conversación con sus amigos en el salón de casa durante la cuarentena fue el causante del rodaje de este clip. Cada uno de ellos aportó su granito de arena y sus conocimientos profesionales, convirtiendo Locutorio en una reunión de detalles divertidos y significativos que entretiene a todo el que los visualice.

Sara vuelve a aliarse con el productor Vlack Motor para hacernos vibrar con sus nuevos ritmos. Después de Ahora Me Quiero Más y Sugarina, ambos nos presentan unos sonidos que pronto se convertirán en los más reproducidos durante esta cuarentena. Y no es de extrañar, ya que llega acompañado de una letra de lo más pegadiza.

Aunque su letra no es lo único significativo que Sara nos deja con este tema. Al final de su videoclip, lanza un mensaje de especial relevancia. "Hay partes de nosotros que no pueden confinarse. Tu encierro nos hará libres", señala la artista.

Que la música sea el verdadero motivo por el que creer en nuestra libertad. ¡Dale al play y quédate en casa!