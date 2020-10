Bad bunny en los Billboard: "Se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez"

Bad Bunny lo tiene claro: se puede bailar, divertirse, cantar, reírse y todo lo que uno quiera pero no hace falta faltar el respeto a nadie. El artista latino no dejó escapar su oportunidad en los Billboard Music Awards para lanzar su mensaje en contra de la violencia de género.

"Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola", manifestó el puertorriqueño tras interpretar su éxito Yo Perreo Sola.

Además, el cantante no se quedó ahí y quiso hacer un homenaje a las mujeres, que han significado tanto, no sólo en su carrera como artista, sino también en su vida.

"Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría ni la música ni el reguetón, así que basta ya de violencia machista, en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro", anunció.

No es la primera vez que el artista aprovecha una plataforma televisiva para dar voz a las mujeres y reivindicar justicia. A principios de este año mostró su repulsa por el asesinato en Puerto Rico de la mujer transgénero Neulisa "Alexa" Luciano Ruiz, con un mensaje reivindicativo durante su actuación en el programa The Tonight Show With Jimmy Fallon.

Y es que Bad Bunny se atreve con todo y además, siempre ha demostrado que, quiere aprovechar su posición privilegiada para hacer de este un mundo mejor, por eso, en el asesinato de Alexa, el cantante vistió una falda y una camiseta blanca con el mensaje: "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda".