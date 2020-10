Dani Martín: “De todos los discos este es el que más tiene que ver con lo que hacíamos en El canto del loco”

Dani Martín y Tony Aguilar se han saludado con una peineta. No podía ser de otra manera si el motivo de su encuentro era Lo que me dé la gana, el nuevo disco del cantante. Se ha hecho esperar y es que la pandemia aplazó su lanzamiento. “Yo estoy hasta el gorro ya”, bromeaba sobre esta espera, “ha sido un año de paciencia, de tener mucha paciencia, de vivir cosas muy raras”.

Pero la vida sigue y la cultura es una de las cosas imprescindibles para afrontar las dificultades de estos momentos. “Somos una parte importante de la sonrisa y de las emociones de la gente”, asegura Dani.

Ahora está feliz de poder compartir este disco. En la espera se ha centrado en el deporte. Sigue haciendo boxeo, pero le ha cogido gusto a correr en la montaña. “Creo que es el deporte que hacemos todos los ex toxicómanos y ex tarados. No creo que una mente sana pueda aguantar eso”, bromeaba.

Pero ahora está centrado en compartir este trabajo. Sus nuevas canciones nos ofrecen un gran abanico de sonidos que nos hacen viajar por una función plural y diversa, acorde a los tiempos que corren en los que prima el compartir y fusionar. “Para mí es darme el permiso de ser todo lo que soy. Todos los gustos, todos los estilos de música que amo desde que soy pequeñito, desde el hip hop, a la rumba, al rock, al pop, darme el permiso de que estén ahí metidos, sin pensar en si le gustará o no a la gente”, explica.

De vuelta a El canto del loco: “Creo que con El canto hacíamos en cada disco lo que nos apetecía”

Vista la preventa y lo mucho que ha tenido que firmar estos días, está claro que a la gente le ha gustado. Y a muchos les devolverá a esos tiempos de El canto del loco, porque este nuevo trabajo tiene algo de esos tiempos.

“Yo creo que desde El canto no me atrevía a darme ese permiso. Creo que con El canto hacíamos en cada disco lo que nos apetecía, hacíamos un rap, una rumba. Las canciones que hacía mi primeo que, de repente, no tenían nada que ver con Zapatillas, ni con el rollo del disco y yo creo que este disco está lleno de eso”, explica sobre lo que tiene en común este álbum con los que hacía con sus compañeros de grupo.

Y es que sí, ha habido cambios respecto a sus otros trabajos en solitario. Con este disco se ha sentido incómodo en la silla porque ha salido de su zona de confort para conocer gente nueva que le ayudara en el proceso. Eso le ha permitido darse cuenta de que “no solo puede hacer lo que ya hago, sino que puede hacer muchas más cosas”.

Tiempos de diversidad: “No tener prejuicios es la inteligencia musical y sentimental”

Si echamos un vistazo a la industria musical de estos días, es fácil percibir la primacía del urban latino. Ahora, lo que queda saber es si se trata de una tendencia pasajera o si ha venido para quedarse. “Yo creo en canciones más que en estilos. Hay cosas que están hechas con el corazón y que son excesivamente populares y me encantan. Todo lo que está haciendo Camilo es muy popular, pero es algo que no te quitas de la cabeza y que te genera algo en la piel y parece que es fácil hacerlo, pero no es tan fácil. Pero también me gusta Como si fueras a morir mañana de Leiva que es un pop más tradicional”, confiesa.

“Lo bonito es que todo quepa. Creo que los jóvenes de hoy en día son muy listos y pueden escuchar, Como si fueras a morir mañana, pueden escuchar Vida de rico de Camilo, pueden escuchar Carlos Vives o pueden escuchar Red Hot Chili Peppers y eso te hace tener riqueza musical y no tener prejuicios y para mí esa es la inteligencia musical y sentimental”, asegura.

Y ese apoyo a la diversidad lo ha experimentado en primera persona. Recordaba una anécdota que le ayudó a comprenderlo: “Yo mismo me he visto sorprendido invitado por Iván Ferreiro para cantar con él en el DCode y vomitando antes de salir, del malestar y pensar que me iban a apedrear y la gente me recibió como si hubiera salido a escena no sé quién… a veces nos sectarizamos y la gente está a otra”.

Evolución del artista: “De todos los discos puede que este sea el que más tenga que ver con El canto”

Él siempre ha estado a la suya. Primero en grupo y luego en solitario, con una transición que no fue fácil porque la gente demandaba a El canto del loco.

“Nos cuesta dejar crecer a los artistas que queremos y que hemos querido mucho porque forman parte de nuestra vida y de un momento muy concreto y quieres seguir escuchándolos de esa manera todo el rato y son tuyos. Cuando el artista quiere crecer o quiere probar otras cosas, nos cuesta. A mí me ha costado escuchar a Coque Malla cantando cosas super indies y super astronáuticas y quería volver a verle cantando Guárdalo o Adiós papá, pero de repente vuelves a entrar y te vuelves a reencontrar con él.

A él le han insistido mucho en esa vuelta a El canto y le han demandado canciones similares, con esa rebeldía y chulería de sus inicios. “En estos once años he escuchado muchas veces, ‘joe, por qué no haces canciones más cañeras o por qué no haces no sé qué’ y yo les digo, ‘¿y tú por qué no abres una tienda de electrodomésticos?’”, relata.

La sombra del grupo siempre planeará en su carrera. “De todos los discos que he hecho este es el que puede que tenga más que ver con lo que hacíamos en El canto del loco a nivel artístico”, admite.

Si hay algo que ha conservado desde sus inicios es eso a lo que alude el título de su nuevo disco. Siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. “El mejor marketing de El canto es que realmente éramos como éramos y, sí, hicimos lo que nos dio la gana siempre. Elegimos las portadas, elegimos las canciones que iban en el disco, elegimos las giras que hacíamos, elegimos muchas cosas y ahora en solitario, también, más todavía, más ordenado, vas aprendiendo y vas sabiendo lo que no quieres”, reflexiona.

LOS40 Music Awards: “Si no gano yo, que gane mi primo”

Con El canto del loco, Dani Martín acumuló un gran número de estatuillas de LOS40 Music Awards. En solitario ha ido sumando y la lista podría ir creciendo. Este año está nominado, junto a su primo David Otero, en la categoría de mejor artista español.

Gracias @Los40 por estas dos nominaciones a #LOS40MusicAwards !!! Y enhorabuena a Miguel Bueno, director del vídeo de La Mentira, y a todo su equipo pic.twitter.com/kFQwYw04BN — Dani Martín (@_danielmartin_) October 15, 2020

“Sería un falso si dijera que no lo quiero ganar. Me encantaría ganarlo porque creo que es el premio más importante que hay, pero, también te voy a decir que, si no lo gano yo, que lo gane mi primo, porque le tengo mucho cariño y es un pedazo de músico y un tipo muy especial”, asegura.

También está nominado a mejor videoclip por La Mentira. “Me parece que está hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo para los tiempos que corren y pensado de una manera diferente, saliendo de mi zona de confort, del típico playback de videoclip. Tiene algo que va más allá y que hubo que trabajar. Hay un elenco de artistas bailando, increíble y el director, que me ha enamorado, que se ha llamado Miguel Bueno. Creo que sería un premio a compartir con él”, comenta. Aunque si tiene que elegir, prefiere llevarse el primero.

Mentiras de otros y propias: “No voy a beber más”

La mentira es uno de los temas que conocimos antes de tener todo el disco. De eso suele haber mucho en la vida de un artista. Aunque si hablamos de las que ha tenido que oir sobre él, duda. “No creo que hayan tenido relevancia las que hayan dicho… Que iba a tener un hijo, que me iba a casar, cosas así… bueno, o en Wikipedia, cuando me cortaron la cabeza en El Hormiguero, y ponía que había fallecido. Mi padre estaba en casa, fui con mi madre al programa y cuando llegamos me dijo ‘tú ni llamas ni nada’ y le dije, ‘por qué voy a llamar por esa gilipollez’”, recuerda.

Pero no sólo están las mentiras que se dicen sobre él, también están las que se dice a sí mismo y tiene claro cuál es la que más se repite: “Que no voy a beber más. Casi todas las mañanas de sábado, o domingo me lo digo, ‘no voy a beber más en un tiempo’. El ibuprofeno no hace nada, es absurdo tomarlo, es mejor no tomarlo porque encima te estás metiendo más mierda. Es mejor dejar que pase el día y se va. Hasta el próximo viernes aguantas”.

Siempre con los suyos: “Si pudiera rescatar algo del pasado sería a mi hermana”

En este nuevo disco también hay mucha presencia de su chica, Begoña Martín a la que hemos podido ver protagonizando el videoclip de Portales.

“Begoña está en el videoclip porque es una mujer que tiene un talento increíble, igual que está en todas las ilustraciones del disco. Ella ha dibujado todas las cosas que están bien dibujadas. Las que están mal dibujadas las he hecho yo. El motivo por el que Begoña está en este disco es por su talento y creo que merece estar en este disco y en muchos otros y también en un montón de videoclips porque lo hace muy bien.

Portales es una de esas canciones que nos hacen viajar al pasado para mirarlo con nostalgia. Si él pudiera rescatar algo de eso pasado, no lo duda. “No sería una cosa, sería mi hermana y si pudiera rescatarla, la rescataría, pero es imposible, así que, le he hecho una canción en este disco que se llama Cómo me gustaría contarte que viene un poco a decirle todas las cosas que han pasado desde que se fue hasta hoy y todo lo que me gustaría compartir con ella, pero, con una sonrisa. Para mí es una canción con tranquilidad, con paz y con mucho cariño”, explica sobre la canción que le ha dedicado en el disco y que es la más emotivas.

En la canción relata las cosas que le han pasado desde que ella se fue y que le hubiera gustado compartir con ella. Recordemos que murió hace más de una década cuando tenía 34 años.

“Cada vez que me pasa algo bonito. Cuando conocí un pueblo que se llama Zahara de los atunes y me pude comprar una casa, me ha dolido que mi hermana no haya podido disfrutar de todos los momentos preciosos que hemos vivido ahí. De la amistad que tengo con María, mi amiga, el nacimiento de su hijo, de haber ido a México y haber llenado el Plaza Condesa, luego el Metropolitan, de ver cómo mi madre está estudiando tercero de arte dramático, de ver cómo mi padre se ha jubilado y va a un taller de restauración de muebles, de muchas cosas. Cosas bonitas, yo no me acuerdo de ella cuando me hago unos análisis o voy a hacer un examen de algo”, explica con la añoranza de algo que no pudo ser.

Hablamos de amor: “Lo que más me cuesta de una ruptura es el dolor”

En el disco también se habla de amor, desde distintas perspectivas. Hay rupturas y en ese tema él no tiene reparos en admitir que “lo que más me cuesta de una ruptura es el dolor, es lo que más cuesta, el rechazo. Lo bonito de una ruptura es darte cuenta de tus fallos, tus errores y ponerte en marcha para perdonar, perdonarte y no volver a equivocarte. Cuando te das cuenta de que te has equivocado es maravilloso. Es una cosa sana, humana y muy bonita que les pasa. Lo que más duele es el dolor, lo que duele el separarse porque cuando quieres de verdad es difícil olvidar y separarse, para las dos partes”.

En Los huesos, la canción que comparte con Juanes hay una petición de cariño. “Los artistas nos sentimos muchas veces, y los humanos, pero digo los artistas porque nos creemos muy egocéntricos y cuando terminamos una gira, de repente nos creemos que todo ese cariño que nos dan en los pabellones y en las plazas de toros es el que nos corresponde luego en nuestro día a día y no es así. Te entra una falta de cariño”, explica.

Él ha sentido esa falta de cariño, pese a todo el amor que recibe, el sentimiento de soledad es inevitable. “He sentido falta de cariño por mi culpa, porque a vece está a miles de km de tus padres, de tu amor, de tu familia, de todo… soy una persona y tengo falta de cariño porque soy muy sensible y muy dependiente de la gente que quiero”, admite.

Colaboración con Alejandro Sanz: “Una historia como la película de La Juani”

Además de Coque Malla, Camilo y Juanes, en el disco también nos encontramos con Alejandro Sanz con el que canta La jaula. Un tema que desde que compuso, supo que quería cantarla con él.

“Yo me imaginaba, cuando escribía esa canción, una historia como la película de La Juani, me imaginaba ese pueblo que se imaginó Bigas, esa relación del chico sin autoestima, que le hace a la chica como sentir lástima por él y no querer crecer. O la chica dependiente del chico. Al final habla de que vivir, aunque estés enamorado, dentro de esa jaula…para eso es mejor no sentir, eso no es amor, es tóxico, algo horrible. El amor más bonito es el amor en el que hay libertad en los dos lados. Ella puede salir con sus amigas y él con sus amigos. Cuando más libre es cada persona luego tiene más apego a la otra persona, es necesario el tiempo de cada uno en la pareja”, cuenta sobre la canción.

Reconoce que grabar con Alejandro ha sido un regalo, “es el tío más perfeccionista que he visto grabando una canción, es como un artesano”. Grabaron juntos en casa de Dani, “me dejó una cosa ahí preciosa, verle grabar en mi casa, en mi estudio, eso es un regalo”.

Si hay algo que ambos comparten, además de la música, es su pasión por Cádiz. La ciudad andaluza está muy presente en el disco de Dani, un gran enamorado de Zahara de los Atunes.

“Lo que nos queda por hacer, aunque suene a tópico y a Paulo Coelho, es cuidarlas. Hay que cuidar mucho las playas de nuestro país y del mundo. Tirar y dejar menos mierda los seres humanos, que somos un poco guarretes, para que siempre podamos volver a besarnos, a juntarnos y escuchar al Canijo cantando en la playa. Ojalá cada vez seamos más generosos con la naturaleza”, pide.