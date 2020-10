Raquel Sánchez Silva comparte una reflexión sobre la pandemia con la que muchos estarán de acuerdo

Parece que los fogones no son el punto fuerte de Raquel Sánchez Silva y por eso, fue expulsada hace casi quince días de MasterChef Celebrity 5. Pero no parece que le supusiera un gran problema porque tiene muchas otras cosas de las que ocuparse. Además, ha debido de dedicar tiempo a reflexionar, vistos los pensamientos que ha compartido en redes.

Durante la pandemia, son muchos los que se han replanteado sus prioridades, su estilo de vida y su actitud frente a lo que está ocurriendo. Ella no ha sido menos. “Estoy, como todo el mundo, asustada por las consecuencias de la pandemia, triste por los que más la sufren o han sufrido, preocupada por las carencias en nuestros servicios esenciales y algo desesperanzada por el retraso de las soluciones y, en definitiva, el despiste y la vaga y cambiante información acerca del virus”, empieza su reflexión.

Pero no se queda en lo negativo. Esta situación le ha abierto los ojos. “Es cierto que me alegro de tener la oportunidad de volver a lo esencial, de confirmar que la burbuja familiar es lo que el aire a los pulmones, que tener lejos a los que más quieres es angustioso a ratos, que la ciudad no era el mejor sitio para vivir, que la naturaleza florece feliz en plena pandemia, que los que eran amigos están y los demás seguirán estando en las fiestas, que hay personas que no son buenas y que hay otras que simplemente son torpes, y que somos desastrosos para muchas cosas pero felizmente esenciales para otras”, continua analizando.

Lo que no sabemos es lo que nos depara el futuro, pero, aun así, muchos intentan imaginarlo. “No sé si seremos mejores después de esto: Darse cuenta de que la seguridad que sentíamos y que nos permitía flotar en esos ratos despreocupados era una invención, nos dejará secuelas. La confianza no se regalará como antes y se esconderá detrás de nuestras piernas como un niño asustado. Es probable que no vuelvan los besos que no querías dar. Es probable que tampoco vuelvan los que querías dar, pero no debías”, añadía.

“Hay mucho que desaparecerá y mucho también que se regenerará con nuevos brotes, similares sí, pero distintos. Siento un poquito de nostalgia por lo que hemos sido y mucha curiosidad por lo que seremos. A estas alturas de la vida, debería estar ya viviendo cerca del mar. Eso es lo único que tengo claro”, concluye sobre lo que ha supuesto la pandemia para ella.