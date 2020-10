Lily Collins revela la edad de la protagonista de ‘Emily en París’

Lily Collins se ha convertido en una de las chicas de moda gracias a su papel de Emily en París, una de las series más exitosas de Netflix de los últimos meses. La hija de Phil Collins da vida a una joven estadounidense que viaja a la capital francesa para trabajar en una exclusiva agencia de comunicación.

La joven no lo tiene fácil para encajar en aquel mundo: no sabe francés, no conoce a nadie y en su trabajo no la toman en serio. Poco a poco, el personaje va haciéndose con la ciudad gracias a las nuevas personas que va conociendo en el camino.

Lo que no le queda claro a los espectadores y espectadoras de la serie es la edad que tiene el personaje. Puede tener entre 22 y 35 años, debido a las circunstancias de su vida. Ahora, para terminar con las dudas, la actriz ha querido responder a esa incógnita en la versión británica de Vogue:

“No creo que hayamos hablado nunca de un número específico de su edad, pero creo que Emily acaba de terminar la universidad. Quizá este sea su primer año después de la graduación. Podría tener unos 22 años”

La actriz ha continuado explicando para el medio las razones que le hacen pensar que tiene esa edad: “Ha tenido suficiente experiencia en su empresa de Chicago como para ganarse el respeto de su jefa. Es una joven inteligente y realmente innovadora, y no es la primera vez que hace lo que hace. Ha ido a la universidad para estoy y ha hecho prácticas”.

Lily tiene claro que el personaje de Emily es “un pez grande en un pequeño estanque que de repente llega a Paris y se siente como un pez fuera del agua”. La actriz ha finalizado hablando sobre su personaje con las siguientes palabras: “Si hubiera ido a una empresa diferente en Chicago, la habrían tomado en serio, pero en París no está preparada para el cambio cultural que experimenta en ‘Savoir’. Su única experiencia real de Europa es a través del cine y la televisión”.

Si el personaje de Emiy tiene 22 años, Lily se llevaría casi diez años con él. La actriz, que está comprometida desde el pasado mes de septiembre con su pareja Charlie McDowell, tiene 31 primaveras.