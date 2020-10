Anitta, J Balvin, Nicki Minaj y más, en el nuevo disco de Major Lazer

Major Lazer ha tenido que retrasar en varias ocasiones el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio (Guns Don't Kill People...Lazers Do, 2009; Free The Universe, 2013; y Peace Is The Mission, 2015). Pero por fin parece que este próximo 23 de octubre verá la luz en todo el mundo su nuevo trabajo musical: Music is the weapon.

El trabajo más internacional del trío formado por Diplo, Walshy Fire y Ape Drums llega cargado de colaboraciones de muy diferentes géneros y en muy diferentes idiomas. Desde el Brasil de Anitta, a la colombia de J Balvin pasando por los Estados unidos de Nicki Minaj, este proyecto es una apuesta arriesgada como siempre acostumbra la formación.

Cinco años después de la publicación de su exitoso disco Peace Is The Mission, y tras innumerables giras que les han llevado por todo el mundo, llega este nuevo elepé con canciones en cinco idiomas y colaboraciones con una extensa lista de superestrellas globales y emergentes, incluidos Paloma Mami de Chile, Sheensea y BEAM de Jamaica, Nucleya y Rashmeet Kaur de India, Anitta y MC Lan de Brasil, Mr Eazi y K4mo de Nigeria y muchas más.

El resultado une las raíces caribeñas de Major Lazer y los sonidos isleños que supusieron su consagración, con las influencias globales que han ido recibiendo de amigos y compañeros de profesión con los que se han cruzado a lo largo de su larga trayectoria como formación.

El nuevo álbum incluye las canciones lanzadas anteriormente como Lay Your Head On Me con Marcus Mumford, Rave de Favela (nominada al Grammy Latino) con Anitta, MC Lan y BEAM, Qué Calor junto a J Balvin y El Alfa, Trigger con Khalid, Can't Take It From Me con Skip Marley y Oh My Gawd con Mr Eazi, Nicki Minaj y K4mo, entre otros.

Este es el listado de canciones de Music is the weapon

1. Hell and High Water (feat. Alessia Cara)

2. Sun Comes Up (feat. Busy Signal y Joeboy)

3. Bam Bam (feat. French Montana y BEAM)

4. Tiny (feat. BEAM y Sheensea)

5. Oh My Gawd with Mr Eazi (feat. Nicki Minaj y K4mo)

6. Trigger (feat. Khalid)

7. Lay Your Head On Me (feat. Marcus Mumford)

8. Can't Take It From Me (feat. Skip Marley)

9. Rave de Favela (feat. MC Lan y Anitta)

10. Que Lo Que (feat. Paloma Mami)

11. Marijuana (feat. Nucleya y Rashmeet Kaur)

12. Que Calor (feat. J. Balvin y El Alfa)