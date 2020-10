La música toma las calles Episodio 13: Bombay (Mumbai)

Cuando hace tres años comencé esta serie de reportajes que hoy llega a su edición 12+1 (13 para los no supersticiosos) nunca imaginé que los videoclips musicales de nuestros artistas favoritos serían la opción más segura y viable de viajar en tiempos de pandemia mundial.

Cuando el coronavirus sea solo un mal recuerdo habrá que rescatar nuestro paso por ls principales ciudades del mundo como Londres, Tokio, La Habana, Madrid, Nueva York, Lisboa, Medellín, Ciudad del Cabo, Marrakech, Paris, Sidney y Río de Janeiro para volver a disfrutar de viajar y tener una banda sonora para cada uno de estos rincones.

Para este octubre de 2020 he elegido un país especialmente castigado por el virus que siempre despierta una enorme fascinación en todo el mundo. Y todo ello pese a que en muchas ocasiones se hable de apropiación cultural. La realidad es que la India sigue siendo un destino exótico con una cultura tan diferente que la música ha sabido encontrar toda su belleza.

Desafortunadamente no hemos encontrado (no significa que no lo haya) ningún videoclip de un artista español que haya sido rodado en la India, así que nos quedamos con los internacionales y los locales. De Major Lazer a Iggy Azalea pasando por Coldplay que son los mayores viajeros musicales del planeta. ¿Te vienes a Bombay (Mumbai)?

Coldplay - Hymn for the weekend (ft. Beyoncé)

Como decía, a Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jon Buckland les hemos visto en Londres, Sydney y Ciudad del Cabo y nos los volvemos a encontrar en Bombay enseñándonos el colorido de un país que puede tocarse, oírse, verse, olerse y saborearse.

El director hindú Ben Mor se encargó de la realización de este clip de Coldplay en el que la vida callejera de la ciudad se adueña de toda la propuesta audiovisual. Los típicos taxis kaali-peeli, los monjes o sadhus, el festival de primavera Holi, los barcos de los pescadores... todo repleto de color y misticismo mientras la cámara recorre Worli Village, Bombai y Calcuta.

Una oda a la belleza de construcciones como Bassein Fort también conocido como Saint Sebastian's Fort ubicado en Vasai, Bombay; o al teatro Maratha Mandir de la ciudad.

Major Lazer y DJ Snake - Lean on (ft. MO)

Casi 3.000 millones de personas han disfrutado del videoclip de Lean on de Major Lazer junto a DJ Snake y con la voz de Mo. Una propuesta audiovisual extraordinaria que aprovecha el talento musical de unos genios de la música electrónica para fusionarlo con un toque hindú y las maravillosas secuencias de Bombay.

Pero no solo la ciudad tuvo un sitio en el vídeo sino que por encima de todo destaca la belleza del palacio de Karjat en Maharashtra además de otras localizaciones en Virar. El vídeo también tiene mucho rodaje en estudio e incluso algún que otro plano tomado en Estocolmo en un edificio de clara influencia bizantina pero el mensaje no puede ser más poderoso pese a su variedad.

Iggy Azalea - Bounce

La rapera australiana parece haber nacido para llevar los tradicionales vestidos femeninos de la India. Iggy Azalea quería un vídeo fascinada por la cultura hindú y vaya si lo tuvo aunque se podría decir que con un cierto desfase.

Las calles de Bombay se mezclan con imágenes de una tradicional boda india a la que la cantante llega a lomos de un elefante. Y ya que estamos una imagen del Taj Mahal que está a unos 1200 kilómetros de Bombay.

Divine - Jungli Sher

Siempre hemos dicho que lo mejor para conocer una ciudad de arriba a abajo es dejarse guiar por un local. El rapero Divine nos enseña la Bombay menos glamourosa pero más real. La de las construcciones casi chabolistas junto a impresionantes rascacielos; la de la gente en la calle en contraste con el lujo de los centros comerciales; la de impresionante skyline contra la vida real de millones de personas.