Miley Cyrus versiona la mítica ‘Zombie’ de The Cranberries

Miley Cyrus lo ha vuelto ha hacer. Con un cover clásico nos deja con la boca abierta. Esta vez es Zombie de The Cranberries para un festival que tiene como objetivo recaudar fondos para el mundo del espectáculo. #SaveOurStages o #SOS es el movimiento al que se ha unido la cantante, una iniciativa para salvar los locales de música que tan afectados se han visto durante la pandemia.

La extravagante artista ha optado por una extravagante canción. La interpretación de Cyrus se ajustó a la esencia de la banda irlandesa que lanzaba Zombie en 1993. Con voz ronca se metía en el papel, su look de sombrero y botas altas negras ayudaban. Un estilo muy vintage que han querido darle también a la cartelera del evento.

El momento tuvo lugar en la sala Whiskey a Go go en Los Ángeles en la noche del 17 de octubre, obviamente sin público, solo acompañada por su banda. Hizo referencia a estrellas del rock como Jimi Hendrix, The Doors y Guns N ‘Roses que tocaron en aquel mítico local.

También pudimos escuchar Boys Don’t Cry de The Cure en directo vía streaming. Terminó con su sencillo Midnight Sky, siempre dándole un toque de novedad y frescura según el día que la canta. La voz de Cyrus es flexible, parece que nada se le resiste.

Esta cara versátil de Miley sale varias veces a la semana. Algunos ejemplos son el Heart Of Glass de Blondie que hizo oficial por la petición de sus fans, el My Future de Billie Eilish en BBC Radio o el reciente Gimme More rockero para MTV. Cabe mencionar también la cover que se ha hecho viral en TikTok: Why’d You Only Call Me When You Are High.