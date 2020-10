El mashup andaluz de ‘Let it go’ de Frozen y ‘Corazón Congelado’ que no sabías que necesitabas escuchar

¿Cómo sería Frozen si en lugar de en Arendelle fuese en Sevilla? Vale, quizá el pobre Olaf moriría derretido en menos de cinco minutos por las altas temperaturas y Elsa vestiría con un precioso vestido de cola. Pero quitando eso, ¿qué podría salir mal?

El grupo de Youtube Brodwei, que se encarga de versionar algunos de los musicales más emblemáticos con “salero andaluz”, han recreado una de las canciones más míticas de la historia Disney: Let it go (Suéltalo en español) de Frozen. Eso sí, suena algo distinto a lo que estamos acostumbrados.

Lo han hecho para Tierra de talento, uno de los concursos estrella de Canal Sur. ¿El resultado? Que en menos de un día la versión se convirtiese en viral. ¡Y no es para ,menos!

Para empezar, en lugar de una canción totalmente pop se trata de una copla de lo más sentida. Y tenemos que decir que funciona a la perfección. Y es que, además, una vez que la Elsa andaluza llega al estribillo sorprende introduciendo a la perfección parte de la canción Corazón Congelado de Pastora Soler.

Como era de esperar, el grupo pasó a la siguiente fase del concurso y la semana que viene tendrá que hacer su propia versión de Aladín. ¡Seguro que tampoco defrauda!

Pero ha sido en redes sociales donde estas actrices y actores musicales, estudiantes de la ESAD de Málaga, han triunfado a nivel nacional. Twitter se ha llenado de mensajes de apoyo hacia este grupo andaluz que lleva años versionando las canciones Disney.

Estos son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sobre esta fantástic actuación:

“Lo que os perdéis por no vivir en Andalucía”

“Os juro que mezclar Frozen con Corazón Congelado era algo que no sabía que necesitaba tanto en mi vida. Estoy SHOCK.”

Hasta la propia cuenta oficial de Disney + España ha querido felicitar al grupo de teatro: “Arandelle a tus pies”.