Álex García y su accidentada entrevista en La Resistencia

Álex García es uno de los actores que han colaborado en una de las series más populares del momento, Antidisturbios, por mucho que a algunos les disguste pese a tratarse de una ficción. El intérprete acudió a La Resistencia a promocionar los 6 capítulos dirigidos por Rodrigo Sorogoyen pero no hubo forma de que su entrevista terminara de arrancar.

Un avión de papel que obligó a desinfectar a varios miembros del público, los botones del sofá que dejaron de funcionar, el dominio web del actor que no funciona, las anécdotas del 'orégano' de Verónica Echegui, la petición de descuento de la tarifa de internet a Movistar por hacer la serie... Muchos hasta se enteraron de que desde Robledo de Chavela se mandó una señal de la NASA a la luna.

Y cuando parecía que por fin Álex García nos iba a contar jugosos detalles de una de las series de las que más se habla del momento irrumpió Candela Peña para revolucionar el plató de La Resistencia: "En la entrevista no hemos hablado nada de Antidisturbios" decía Álex García.

"Ha sido un rollo en algunos momentos" contestó Candela Peña. En el show en el que la actriz recibía las flores con una romántica frase de Broncano, Álex García decidía abandonar el plató: "Oye, me voy, me voy ya. Despídeme como tú sabes. Despídeme como me has presentado. Me despido yo, muchas gracias y buenas noches".

El actor se marchaba del plató y la frase más escuchada fue: "Candela, le has echado tú". Otro momentazo que vuelve a definir que La Resistencia no es un programa al uso y que aunque puede arrancar un fenómeno viral también puede dejar una entrevista no-entrevista.