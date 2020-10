‘Boy’, el primer disco de U2, cumple 40 años

El niño ya se ha convertido en adulto. Boy, el primer álbum de U2, con el que la banda irlandesa se presentó al mundo, acaba de cumplir 40 años. Publicado el 20 de octubre de 1980, está considerado entre los mejores álbumes de debut de la historia de la música. El concepto del disco nació de la cabeza de Bono, y se basa en la transición de la adolescencia a la edad adulta de un hombre. Un tema delicado que tocó a todos los integrantes del grupo irlandés, por lo que siempre ha destacado por la introspección y la emotividad en cada tema.

Boy es un trabajo directo y sugerente que permitió dar a conocer al mundo el inmenso talento de U2. Grabado y realizado en los Windmill Lane Studios entre julio y septiembre de 1980, se presentó con el sencillo I Will Follow, un tema que aún está muy presente en los directos de la banda, y con el Boy Tour, una larga serie de conciertos en Estados Unidos y Europa.

La historia de Boy viene de muy lejos y plasma las vivencias de Bono durante su adolescencia, comenzando con la muerte de su madre Iris, que ocurrió dos días después del funeral del padre y abuelo del cantante. En ese momento, el líder de U2 tenía solo 14 años.

En una escena en la que el punk daba sus últimos coletazos, U2 comenzó a marcar la diferencia con otras bandas y a situarse como una de las grandes bandas de rock contemporáneo. Con letras que ya hablaban de la vida política y social irlandesa, con un tratamiento de la guitarra único y la voz distintiva de Bono, este debut ya hacía presagiar que estábamos ante una de las bandas más importantes del mainstream rockero.

Sin embargo, desde el punto de vista de la producción, todo comenzó en un baño de Lyceum, un club de Londres donde U2 firmó su primer contrato discográfico con Island Records. Posteriormente se lanzó 11 O'Clock Tick Tock, el primer paso para llegar a Boy pero que no llegó a estar incluido en el álbum. El testigo de la producción pasa de Martin Hannet, sacudido por la muerte de Ian Curtis de Joy Division, a Steve Lillywhite, contemporáneo de U2. Así nació A Day Without Me dedicado a Ian Curtis, y una serie de experimentos que harán de Boy un disco icónico de la música.

Entre las innovaciones probadas también las técnicas de grabado completamente nuevas en ese momento, con las bases grabadas y luego reproducidas más rápido para incluir más tarde la voz.

La portada del álbum Boy es una imagen de Peter Rowen cuando era niño. Es el hermano de Guggi, amigo de Bono y también aparece en las portadas de Three (1979), War (1983), The Best of 1980-1990 (1998) y Early Demos. Una foto en blanco y negro con el niño de cinco años sin camisa y con las manos levantadas detrás de la cabeza.