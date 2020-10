Miley Cyrus trabaja en un álbum de versiones de Metallica

Miley Cryus ha demostrado que es una de las mejores vocalistas del momento. La artista de 28 años ha sorprendido este fin de semana a sus millones de fans interpretando el tema Zombie de The Cranberries para #SaveOurStages, un festival que busca recaudar fondos para el mundo del espectáculo. Y es que son muchos los locales de música que han tenido que cerrar por no poder recuperarse tras la pandemia.

Pero el gusto de la cantante por los clásicos del rock viene de lejos. La artista ha versionado en varias ocasiones a uno de los grupos más míticos del género: Metallica. Es tal su pasión por ellos, que Miley podría lanzar un álbum con algunas de sus canciones más mítica.

La cantante ha confesado en una entrevista para Interview Magazine que lleva tiempo trabajando en ello. “Estamos trabajando en un disco de versiones de Metallica, ahora mismo estoy en eso”, ha dicho la artista.

Seguro que las palabras de Miley Cyrus no han sorprendido a sus fans acérrimos. La artista ya interpretó una versión de Nothing Else Matters en el festival de Glastonbury de 2019. La cantante sorprendió con su cover, dejando al público con la boca abierta. ¡Y no nos extraña!

.@MileyCyrus ha confirmado que está grabando un álbum íntegro de canciones de Metallica! 🎸pic.twitter.com/9FDAf2QGoQ — Miley Cyrus España (@MileyCyrus_es) October 20, 2020

A estas alturas de su carrera, Miley hace lo que quiere cuando quiere. La cantante lo mismo nos sorprende versionando Gimme More de Britney Spears que una canción de Metallica, sin olvidarse del country de Dolly Parton. Y es que Miley rebosa talento.

De momento la artista no ha dicho nada más sobre el álbum de covers de Metallica. Tendremos que esperar para saber si finalmente ve la luz o se queda en un cajón. Cruzamos los dedos para que sea lo primero.