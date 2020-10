¿Cómo buscar canciones tarareando? Google tiene la respuesta

Google seguramente te ha sacado de más de un apuro en tu vida cotidiana, ya sea con los mapas, con los recordatorios su calendario o, por supuesto, con su función más básica, la de buscador. Sin embargo, hasta ahora había algo que no podíamos buscar a no ser que tuviéramos cierta información: canciones. Pues bien, desde ahora Google te dirá qué canción estás buscando solo con que la silbes o tararees.

Hum to Search es la nueva función de Google perfecta para las mentes despistadas o, simplemente, para aquellos que no son capaces de recordar el título de la canción que se les ha metido en la cabeza y ni siquiera conocen quién la canta. Basta con que reproduzcas el sonido que tienes en tu cabeza ante el micrófono y Google hará el resto. ¡Se acabó la frustración de no saber cómo se llama la canción que has oído en la radio y que te ha encantado!

Cómo utilizar Hum to Search, la función de Google para adivinar canciones

Por el momento, esta nueva funcionalidad está solo disponible en Android, pero se espera que llegue dentro de poco tiempo a los terminales iOS.

PASO A PASO: BUSCAR UNA CANCIÓN EN GOOGLE CON SOLO TARAREARLA Lo primero, será necesario que dispongas de la última actualización de la app de Google en tu móvil. Una vez estés en la pantalla de inicio del buscador tienes dos opciones. La primera, tocar el icono del micrófono y decir en voz alta: “¿Qué canción es esta?” o bien, la segunda es pulsa en “Buscar canción”. Una vez hayas hecho esto Google estará preparado para escucharte. Tan solo tienes que reproducir la melodía, tarareando o silbando y en cuestión de segundos la reconocerá.

A continuación, te dejamos un vídeo en el que se aprecia perfectamente cómo utilizar Google Hum to Search.

Por si esto fuera poco, evidentemente tiene otras funcionalidades como reconocer la canción que está sonando en un determinado momento e indicar el título y su artista. Algo que ya la que realizaba otra app de las más famosas: Shazam.

Y tú, ¿has probado ya esta nueva funcionalidad de Google?