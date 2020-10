Ester Expósito: “Me gustaría pensar que sí soy parte del futuro de la ficción”

Estos días se está hablando de Alguien tiene que morir, que desde su estreno ha interrumpido con fuerza en el ranking de popularidad de Netflix. La miniserie de tres capítulos tenía varios alicientes para atraer a los suscriptores de la plataforma. Primero su creador, Manolo Caro, que es el mismo que el de La casa de las flores. Y segundo, y no menos importante, el reparto: Carmen Maura, Ernesto Alterio, Cecilia Suárez, Ester Expósito, Carlos Cuevas, Alejandro Speitzer…Caras conocidas de diferentes generaciones para crear ese 'efecto escaparate' que se busca en muchos títulos de ficción para asegurar el éxito.

Hoy queremos poner el foco en los más jóvenes. Alguien tiene que morir reúne en la misma pantalla a promesas del universo audiovisual como Ester Expósito, Alejandro Speitzer e Isaac Hernández. Todos ellos tienen muchas cosas en común: rondan los veinte años, están de moda y pertenecen a esa generación de actores que experimentan una fama instantánea y mundial gracias a la visibilidad que da plataformas como Netflix. Pero esto lo digo yo. ¿Qué piensan ellos? ¿Sienten que forman parte del futuro de la ficción?

Alejandro Speitzer

"Yo quiero creer que formamos parte. Quiero contar historias y seguir haciendo lo que me gusta. No me pongo esa etiqueta. Simplemente tengo que satisfacer mis necesidades como actor y nada más".

Ester Expósito

"Me gustaría pensar que sí. Ahora es un buen momento para el arte y la cultura, sobre todo en lo audiovisual por estas plataformas que dan la oportunidad de que tu trabajo e historias como Alguien tiene que morir se conozcan en todo el mundo. Hay que aprovechar eso, contar historias importantes y dar voz a los que no tienen. Me gustaría pensar que sí que somos parte del futuro de la cultura y de este sector".

Isaac Hernández

"Nos corresponde a todos los jóvenes luchar por un mejor futuro para que haya un cambio en la sociedad. Esa responsabilidad tiene que ser una responsabilidad compartida. No me gustaría que los jóvenes se sintieran con menos protagonismo con lo que se vive en el día a día por no tener visibilidad".

Con Ester Expósito, Alejandro Speitzer, Isaac Hernández y Carlos Cuevas también hablé de la homofobia, un mal que Alguien tiene que morir retrata a través de una historia que se desarrolla durante la dictadura franquista. Si quieres ver la entrevista completa...¡pincha AQUÍ!