Juanes roba un coche, la policía le pilla y C. Tangana se parte de risa

Juanes ha vivido uno de esos sucesos surrealistas que nunca piensas que te pueden ocurrir. Según él mismo ha contado en un vídeo que ha compartido en redes, robó un coche y la policía le pilló. Y no estamos hablando del guion de uno de sus videoclips sino de un suceso real.

Él mismo ha contado que ocurrió una noche en la que estaba trabajando en el estudio a las 11 de la noche cuando su mujer y su hija le dijeron que fuera a la puerta de casa porque estaba la policía.

“Me encuentro cinco carros de policía y diez policías armados hasta los dientes, solamente les veía los ojos… Y yo, ‘mierda, ¿qué pasó?’”, cuenta sobre el momento en cuestión. En seguida le informaron de que había sido localizado un coche robado en esa propiedad.

Juanes les explicó que el coche que tenía aparcado en su casa era suyo. Que lo había comprado hace poco y que había salido a comer con su mujer y había vuelto sin ningún problema. Dadas las explicaciones volvió a entrar en su casa y se puso a trabajar en la canción que se traía entre manos. Pero la cabeza se le iba a lo que acababa de ocurrir.

Al final pensó que tenía una aplicación del coche que podía mostrarle a los agentes. Vuelve a la puerta donde continuaban los policías, confirma que no hay vecinos pendientes del espectáculo y se dirige a uno de ellos.

Confirmación del robo

“‘Mire, agente, esta es la aplicación de mi carro y ese es mi carro porque yo me vine con mi esposa en mi carro para acá’. Me dice, ‘pero, ¿está seguro? La placa del carro…’. En ese momento entro para ver y el carro era exactamente igual. Abro el carro y cuando miro dentro y veo como una servilleta y otras cosas y digo, ‘mierda, este no es mi carro’”, cuenta.

Entonces entró en una serie de explicaciones sobre lo que podía haber pasado y cómo podía haber puesto en marcha un coche que no era el suyo con su propia llave. “Oye chico, en 20 años nunca me ha pasado algo así”, le dijo el policía cubano que estaba haciendo el seguimiento.

Así que, efectivamente, Juanes había robado el coche. Llamaron al dueño que les explicó que se había dejado la llave dentro del coche. Recogió su coche y se marchó y Juanes se tuvo que montar en el automóvil de la policía para ir a buscar el suyo.

Una historia para reirse

“¿Conclusión de la historia? Nos robamos un carro, no nos dimos ni cuenta, por haber dejado la llave dentro del carro y se lo quería contar porque es demasiado loco”, terminaba. Y sí, ahora lo cuenta entre risas, pero no pasó un buen rato. Mejor lo han pasado los que han escuchado su historia.

Greeicy: Jajajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja muy buenoooo y que locura!

Mau Montaner (Mau y Ricky): Que historia más extraordinaria!!!! 😂 me la disfrute demasiado jajaja

Niña Pastori: 🤦‍♀️😂😂😂

Rozalén: JJjajajajajajaja buenísimo!!!! 😂🙌

C. Tangana: Jajajj flipas